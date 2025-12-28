Sergi Cardona saca pecho con el Villarreal: "Hay que valorar lo que estamos haciendo en Liga"

El lateral amarillo reconoce el golpe de las eliminaciones europeas, pero destaca el gran rendimiento liguero y se muestra confiado de cara a 2026

Sergi Cardona se ha convertido en una de las piezas más fiables del Villarreal CF desde su llegada en el verano de 2024. El lateral catalán, fichado a coste cero procedente de la UD Las Palmas, encajó desde el primer día en el sistema de Marcelino, aportando profundidad, precisión en los centros y un rendimiento que le llevó a repartir siete asistencias en su primera temporada, siendo el lateral más productivo de LaLiga.

En la actual campaña, su protagonismo se mantiene pese a la competencia creciente en el carril izquierdo. Cardona ha sido titular en diez de los dieciséis partidos de Liga y en cuatro de los seis encuentros de Champions, aunque el regreso al máximo nivel de Alfonso Pedraza ha elevado la exigencia en una posición que el Villarreal considera estratégica. Dos perfiles distintos, pero igualmente decisivos, que se alternan en un sistema que busca constantemente generar peligro por banda, aprovechando los espacios que crean futbolistas como Alberto Moleiro.

El golpe europeo y el valor del parón

Con naturalidad y sin esconder la decepción, Cardona reconoció que las eliminaciones en Champions y Copa del Rey han sido duras para el vestuario. “Ahora mismo cuesta, está todo muy reciente. Teníamos muchas ilusiones puestas en Champions, Liga y Copa, y han sido dos palos duros para el equipo”, admitió el lateral. Sin embargo, lejos de dramatizar, entiende que el parón navideño llega en un buen momento. “Nos viene bien para recuperar fuerzas y también para recuperar gente”, añadió.

Cardona insistió en que el contexto de la temporada debe analizarse con perspectiva. “Ha sido una primera parte del curso muy exigente, con tres competiciones y el estreno en Champions para muchos jugadores. Eso también se nota”, explicó, subrayando la carga física y mental acumulada.

Un Villarreal sólido en Liga

Si hay un mensaje claro en el discurso de Cardona es el orgullo por el rendimiento liguero del equipo. “También es un buen momento para valorar en frío lo que estamos haciendo en Liga. Estamos logrando números históricos y eso nos da fuerza para afrontar la segunda parte de la temporada con energía”, aseguró.

El lateral destacó la identidad competitiva del Villarreal, incluso en los momentos más delicados. “Este equipo siempre responde y da la cara. Los números de toda la temporada están ahí, estamos haciendo un muy buen año”, afirmó. Como ejemplo, recordó el reciente duelo ante el Barcelona. “Siempre competimos y cuesta mucho ganarnos. Contra el Barça fue una lástima porque pequeños detalles lo cambiaron todo”, señaló, aludiendo a la expulsión de Renato Veiga y a la falta de acierto en los metros finales.

Optimismo total para 2026

Pensando ya en el nuevo año, Cardona no tiene dudas sobre el objetivo del club. “Soy muy optimista, muy optimista”, repitió con convicción. “El equipo está demostrando sobre el césped el nivel que tiene y eso nos tiene que dar fuerza para esta segunda vuelta”, concluyó.

El Villarreal cierra 2025 con heridas recientes, pero también con la certeza de que, en Liga, está compitiendo entre los mejores. Y Sergi Cardona, dueño del carril izquierdo, quiere seguir siendo parte fundamental de ese camino.