Manor Solomon deja el Villarreal y firma con la Fiorentina: los detalles de la operación

El delantero internacional con Israel firma por el conjunto italiano una nueva cesión, tras la falta de minutos con Marcelino, en la que se incluye una opción de compra, por lo que se confirma una salida más en el submarino amarillo

Manor Salomon dice adiós al Villarreal. El delantero de 26 años ha roto su cesión con el conjunto de Marcelino y ha firmado por la Fiorentina, por lo que comenzará una nueva etapa en la Serie A para afrontar la segunda parte de la temporada. De esta manera, se confirman las sospechas con uno de los movimientos previstos en la plantilla, junto con el posible de Diego Conde. Por ello, el jugador se marcha del conjunto castellonense tras lograr un gol en los once partidos que ha disputado, entre LaLiga EA Sports, Copa del Rey y UEFA Champions League.

Manor Solomon cambia LaLiga EA Sports por la Serie A

En este sentido, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha informado que la Fiorentina ha llegado a un acuerdo verbal con Manor Salomon, futbolista del Villarreal. La fuente explica que el delantero va a dejar el conjunto de Marcelino para aterrizar en la Serie A, firmando de esta manera una cesión con opción de compra. Por ello, el jugador de 26 años tendrá una nueva experiencia tras su corta etapa en el submarino amarillo, donde tan solo ha logrado un gol en los once partidos que ha disputado, además de las cuatro asistencias que ha conseguido en ese periodo de tiempo. Con la salida del internacional con Israel, el club castellonense sigue perfilando su plantilla, donde ya ha anunciado oficialmente la llegada de Altimira al Deportivo de la Coruña.

Con este movimiento, queda pendiente de saber si Manor Salomon entra en la convocatoria para el partido de este sábado contra el Elche, que llega con una cuenta pendiente al primer encuentro de 2026. El futbolista de 26 años, por su parte, viene de no jugar un minuto en el último duelo del Villarreal en LaLiga EA Sports, ante el Barcelona, por lo que su participación en la jornada 18 frente a los de Eder Sarabia es una incógnita, ya que el propio club podría anunciar formalmente su salida antes de la cita mencionada. En cualquier caso, el delantero de Israel se marchará de la entidad castellonense en este mercado de fichajes de enero, por lo que podría abrir la puerta a nuevas incorporaciones para la plantilla de Marcelino, que tendría el foco de acabar de nuevo en los puestos más altos de la clasificación y disputar la UEFA Champions League la próxima temporada.

El Villarreal, ante la complicada cuesta de enero

El Villarreal no tendrá nada fácil su vuelta tras el parón de Navidad. El conjunto dirigido por Marcelino afronta un mes de enero con hasta seis partidos, entre los de LaLiga EA Sports y las dos últimas jornadas de la fase de liga de la UEFA Champions League. De esta manera, el submarino amarillo visitará el Martínez Valero para enfrentarse al Elche, recibirá al Alavés en La Cerámica y viajará hasta Sevilla para verse las caras con el Real Betis en La Cartuja. Por último, el Villarreal deberá jugar dos partidos seguidos en su estadio, contra el Ajax y Real Madrid, antes de terminar el mes de enero en el campo del Bayer Leverkusen.