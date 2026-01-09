El Racing de Santander hace oficial el fichaje del delantero para reemplazar a Jeremy Arévalo y cubrir a Asier Villalibre

El cuadro de José Alberto en el banquillo y Chema Aragón en la dirección deportiva, ha anunciado la llegada del ariete georgiano Giorgi Guliashvili. Firma hasta junio de 2029 y llega procedente del Sarajevo de Bosnia y Herzegovina

El Racing de Santander se ha encontrado en cuestión de semanas 'sin' delanteros titulares. El año 2026 arrancaba con la confirmación de una noticia que ya era esperada en el Racing de Santander y que no era otra que Jeremy Arévalo ponía rumbo a la Bundesliga tras pagar el Stuttgart su cláusula de rescisión de algo más de siete millones de euros.

A este negocio con el traspaso de Jeremy Arévalo del que el propio José Alberto opinó que era una pérdida a nivel deportivo, se sumó la lesión de Asier Villalibre en el primer partido del año ante el Real Valladolid. El Racing de Santander informó el pasado 6 de enero de la dolencia de Villalibre, su máximo goleador: "Lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho".

En el parte no se hablaba de plazos para su vuelta y esta quedaba a expensas de la evolución de la lesión. Con estas dos bajas, una definitiva y otra provisional, el Racing de Santander sabía que tenía que moverse para acudir al mercado de fichajes y traer un delantero.

El Racing de Santander cierra el fichaje de un delantero tras el mensaje a Karrikaburu

El Racing de Santander se puso a peinar el mercado de fichajes de invierno y no tardaron en empezar a salir nombres. El primero fue el de un viejo conocido como Jon Karrikaburu. El actual jugador de la Real Sociedad no está contando con demasiadas oportunidades esta campaña en Anoeta y la opción de volver al Sardinero, tal y como confirmó Chema Aragón, le gusta. Karrikaburu marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias el pasado curso en un total de 43 encuentros de Liga en los que ayudó a los satanderinos a quedarse muy cerca del ascenso a Primera.

Pero el Racing de Santander, que aún tiene fichas libres en el primer equipo, no ha querido quedarse esperando a cerrar un acuerdo con la Real Sociedad por Karrikaburu y ha dado un paso al frente cerrando el fichaje del ariete georgiano Giorgi Guliashvili. El atacante, que llega procedente del FK Sarajero, firma hasta junio de 2029.

En el conjunto de Bosnia y Herzegovina, Giorgi Guliashvili ha marcado un total de 23 goles y ha repartido 15 asistencias en las últimas tres campañas. Giorgi Guliashvili también es internacional con Georgia, con la que ha disputado seis encuentros con su combinado absoluto.

El gol en el Racing de Santander tiene nuevo socio

Los goles en el Racing de Santander llevan la firma de dos jugadores principalmente. En primer lugar con 10, Asier Villalibre tal y como comentábamos anteriormente. Pero el búfalo de Gernika puede estar tranquilo porque su baja está cubierta, al menos de momento, con Andrés Martín que ya marcó el pasado fin de semana ante el Real Valladolid y que ya acumula 10 dianas en Liga.

La 'vuelta' de Juan Arana en el Racing de Santander

Uno de los delanteros en los que hay muchas esperanzas puesta en que pueda recuperar su mejor nivel en el Racing de Santander es Juan Arana. En las dos últimas campañas ha marcado un total de 26 goles en Liga pero esta temporada aún no ha podido estrenarse aunque si lo ha hecho en Copa del Rey con tres tantos, dos de ellos al Villarreal.

A esta terna de delanteros ahora se suma Giorgi Guliashvili y habrá que espera para ver si el Racing de Santander se guarda un as en la manga y termina cerrando la llegada de Jon Karrikaburu desde la Real Sociedad.