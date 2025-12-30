Jeremy Arévalo: subidón y adiós al Racing de Santander en enero

El jugador ecuatoriano ya no se ejercita a las órdenes de José Alberto, que volvieron al trabajo el pasado 29 de diciembre. En la última actualización de Transfermarkt de valor de mercado, pasó de uno a siete millones de euros

La salida de Jeremy Arévalo dolerá más o menos en función de si el Racing de Santander es capaz de soportar el palo que supone el adiós de un jugador se ha criado en la cantera cántabra.

Además, Jeremy Arévalo, por el que el Stuttgart pagará su cláusula de rescisión de siete millones de euros una vez que el mercado de fichajes de invierno se abra, se ha convertido esta campaña en uno de los jugadores de moda del Racing de Santander, con el que ha marcado nueve goles y ha repartido una asistencia entre Liga y Copa del Rey.

La subida del valor de mercado de Jeremy Arévalo

Este martes, la web especializada en el valor de mercado, Transfermarkt, realizó la última actualización de 2025 de los jugadores de LaLiga Hypermotion. En dicha actualización destaca el nombre de Jeremy Arévalo por encima del resto y es que el ecuatoriano ha pasado del millón de euros en el que estaba valorado el pasado 16 de octubre, a los siete actuales. Es decir, Jeremy Arévalo ha subido en seis millones de euros su valor de mercado según Transfermarkt.

Jeremy Arévalo y su salida del Racing de Santander

El Racing de Santander regresó al trabajo este pasado 29 de diciembre y en el grupo que dirige José Alberto, se pudo observar la ausencia de Jeremy Arévalo.

El ecuatoriano, que está a la espera de que se oficialice el traspaso al Stuttgart a cambio del pago de la cláusula de rescisión, está realizando ejercicios a parte para preservar su estado físico después de las vacaciones de Navidad. Por tanto, los días de Jeremy Arévalo vistiendo los colores del Racing de Santander están muy próximos a llegar a su fin.

El Racing de Santander, también líder en crecimiento del valor de plantilla

No ha sido Jeremy Arévalo la única buena noticia en el Racing de Santander ya que la plantilla al completo que dirige José Alberto ha posibilitado que el cuadro del Sardinero sea el que más se ha revalorizado en esta última actualización de Transfermarkt de los 22 equipos de LaLiga Hypermotion con un incremento total de 14,6 millones de euros. La mejora de ocho de sus jugadores entre los que está Jeremy Arévalo, ha posibilitado que el Racing de Santander se coloque entre las cuatro plantillas más valiosas del fútbol de plata español.

Solo el tiempo será el juez verdadero en un Racing de Santander que terminará el 2025 como líder de LaLiga Hypermotion a pesar de sendos empates ante Leganés y Huesca. Los de José Alberto suman 37 puntos y se aprovecharon de los tropiezos de Deportivo de La Coruña y Almería. Gallegos y andaluces fallaron, perdiendo así la posibilidad de terminar el año en lo más alto de la tabla de Segunda.