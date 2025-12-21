Dan por cerrado el fichaje de Jeremy Arévalo

El jugador del Racing de Santander saldría del Sardinero por su cláusula de rescisión (7 millones de euros) y firmaría con el Stuttgart hasta junio de 2031 según apuntó César Luis Merlo

Jeremy Arévalo pudo disputar este pasado sábado sus últimos minutos con el Racing de Santander. El delantero de Ecuador disputó en el choque entre Huesca y Racing de Santander un total de 65 minutos y además, abrió el marcador para los de José Alberto.

Jeremy Arévalo sumó su gol número nueve en lo que va de temporada entre Liga y Copa del Rey. El nombre de Jeremy Arévalo, que recordemos llegó al Racing de Santander desde la cantera santanderina del Rayo Cantabria, está siendo uno de los nombres que más está sonando en El Sardinero para abandonarlo más pronto que tarde.

Jeremy Arévalo firmará por el Stuttgart y dejará el Racing de Santander

Desde ESTADIO Deportivo nos hacíamos eco hace algunos días de las informaciones que vinculaban a Jeremy Arévalo al fútbol alemán. Concretamente el Stuttgart estaría detrás de un Jeremy Arévalo que ha despertado el interés de varios equipos de Europa como es el caso de Estrasburgo en Francia. Jeremy Arévalo tiene contrato en el Racing de Santander hasta junio de 2027 y una cláusula de rescisión de 7 millones de euros.

Esa cláusula de 7 millones de euros sería la que ha tenido que pagar el Stuttgart alemán para llevarse a Jeremy Arévalo a la Bundesliga. El delantero ecuatoriano, según informó el periodista César Luis Merlo, firmará hasta junio de 2031 y los abogados de ambas partes ya estarían hablando para cerrar los detalles en su nuevo destino.

De confirmarse este movimiento, el Racing de Santander recibiría un ingreso ciertamente inesperado al comienzo de temporada ya que es importante recordar que Jeremy Arévalo apenas disputó el pasado curso 8 partidos en Liga con los santanderinos.

José Alberto deseó que no se hiciese el fichaje de Jeremy Arévalo

Este pasado sábado, José Alberto, técnico del Racing de Santander, habló sobre la decisión de alinear a Jeremy Arévalo ante el Huesca y sobre las noticias en torno a una salida del club que era altamente probable: "El club no me ha comunicado absolutamente nada y el jugador está disponible; el jugador tampoco me ha comunicado absolutamente nada y yo he tomado una decisión deportiva. No quiero que Jeremy se vaya, creo que está muy claro, es un jugador muy importante para nosotros.

José Alberto destacó lo importante que es Jeremy Arévalo para el Racing de Santander, no solo por sus goles: "Es un arma que siempre tenemos, hoy he decidido que era importante que participase, como hemos visto, no solamente la participación del gol, creo que ha hecho un muy buen partido y poco más puedo decir sobre esto, vamos a ver qué pasa". El próximo partido del Racing de Santander será el 3 de enero ante el Real Valladolid, habrá que ver si Jeremy Arévalo sigue perteneciendo al cuadro de José Alberto o si en cambio ya ha puesto rumbo a Alemania.