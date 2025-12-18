La venta millonaria de Jeremy, más cerca; Canales vuelve a sonar como refuerzo estrella

El Racing de Santander vive un momento clave con la posible salida de Jeremy Arévalo y el esperado regreso de Sergio Canales

El Racing de Santander vive semanas de entusiasmo y optimismo. El conjunto cántabro lidera LALIGA Hypermotion con una ventaja de cuatro puntos sobre el Deportivo de La Coruña y viene de firmar una de las grandes sorpresas de la Copa del Rey, tras eliminar al Villarreal con una actuación sobresaliente y un doblete decisivo de Juan Carlos Arana. El ambiente en El Sardinero es inmejorable y la ilusión por un regreso a la élite vuelve a tomar fuerza.

A este gran momento deportivo se suman dos nombres propios que concentran la atención del racinguismo: Jeremy Arévalo, protagonista del mercado invernal, y Sergio Canales, cuyo posible regreso empieza a tomar forma de cara al próximo verano.

Jeremy Arévalo, un adiós que parece inevitable

Todo apunta a que Jeremy Arévalo disputó esta semana sus últimos momentos como jugador del Racing en El Sardinero. Aunque no participó en el encuentro copero y siguió el partido desde el palco de jugadores, el delantero bajó al césped tras la victoria para celebrar con sus compañeros y fue manteado y ovacionado por la afición, una imagen que muchos interpretan como una despedida anticipada.

El atacante ecuatoriano se ha convertido en uno de los futbolistas más cotizados del campeonato y varios clubes europeos, con Stuttgart y Estrasburgo a la cabeza, presionan para cerrar su fichaje en este mercado. La operación dejaría en las arcas del club más de siete millones de euros, una cifra considerada estratégica por la dirección deportiva.

Una venta beneficiosa para todas las partes

En el entorno del club se asume que la salida de Jeremy sería un movimiento positivo. El futbolista daría un salto económico y deportivo importante, mientras que el Racing obtendría una inyección económica clave para consolidar el proyecto. Además, la actual situación clasificatoria y el rendimiento de atacantes como Asier Villalibre, máximo goleador del campeonato, y el propio Arana, permiten afrontar la baja sin urgencias extremas.

Eso sí, la dirección deportiva, encabezada por Chema Aragón, contempla reforzar la delantera si finalmente se concreta la venta, con la idea de añadir un nuevo ‘nueve’ a la plantilla.

Canales y el Racing, un vínculo que sigue intacto

Mientras tanto, el nombre de Sergio Canales vuelve a ilusionar al racinguismo. El centrocampista cántabro, actualmente en Rayados de Monterrey, mantiene una relación fluida con el club que le vio crecer. Durante sus recientes vacaciones en Santander, Canales se reunió con el presidente Manuel Higuera, un encuentro que no pasó desapercibido y que avivó los rumores sobre un posible regreso.

El propio jugador ha reconocido públicamente el vínculo especial que le une al Racing, al que considera una pieza clave en su trayectoria profesional, junto al Betis.

La condición física, clave para su regreso

Canales ha sido prudente y honesto al hablar de su futuro. Ha dejado claro que solo contemplaría volver al Racing si se encuentra en plenas condiciones físicas. “No tendría sentido regresar al club de mi vida si no puedo rendir al máximo”, ha señalado en distintas conversaciones, demostrando una postura responsable y comprometida.

El centrocampista asegura sentirse en un gran momento de su carrera, pero evita poner fechas o asegurar nada. Todo dependerá de cómo finalice su etapa en México y del contexto deportivo del Racing.

Puertas abiertas y cautela institucional

Desde el club, el mensaje es claro: Canales siempre tendrá las puertas abiertas. Su experiencia, liderazgo y conexión con la afición serían un valor añadido, especialmente si el equipo logra el ansiado ascenso a Primera División.

No obstante, el entrenador José Alberto López ha optado por la cautela, restando importancia a los rumores y asegurando que, a día de hoy, no existe ninguna decisión cerrada ni sobre salidas ni sobre llegadas.

Un Racing ilusionante dentro y fuera del campo

Con el liderato, la posible venta récord de Jeremy y la esperanza de volver a ver a Sergio Canales vestido de verdiblanco, el Racing de Santander vive un momento clave de su historia reciente. El presente es sólido, el futuro ilusiona y El Sardinero vuelve a soñar en grande.