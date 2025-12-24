Con la salida de Jeremy Arévalo, el Racing de Santander piensa en el fichaje de un delantero

El cuadro del Sardinero asume la salida del delantero ecuatoriano de 20 años que pondrá rumbo al fútbol alemán. Chema Aragón, director deportivo del club, tratará de encontrar un recambio aunque sin prisas porque los goles están llegando con Asier Villalibre y Andrés Martín

El Racing de Santander terminará el 2025 en la parte más alta de la clasificación de LaLiga Hypermotion. Los de José Alberto han firmado una primera mitad de temporada casi perfecta con 37 puntos en 19 jornadas y con serias posibilidades de coronarse como campeón de invierno si saca adelante las dos jornadas que restan de la primera vuelta.

Quizás a los aficionados al Racing de Santander se les haya quedado un cierto amargor con los dos empates que han cosechado en las dos últimas jornadas ante Leganés y Huesca, más aún cuando se trata de rivales que están en la parte baja de la tabla.

Parece que el Racing de Santander no está demasiado cómodo esta temporada cuando juega ante rivales de la zona baja, perdió en casa ante la Cultural Leonesa cuando los de León eran colistas. Pero el éxito del Racing de Santander se está fundamentando en la gran claridad que tiene de cara a portería tal y como reflejan los 42 goles que suma en 19 encuentros.

Jeremy Arévalo dice adiós al Racing de Santander

De estos 42 goles que suma el Racing de Santander, ocho de ellos llevan la marca de Jeremy Arévalo, el delantero de 20 años que se formó en el filial santanderino, el Rayo Cantabria y que tiene los días contados en tierras cántabras. Jeremy Arévalo saldrá rumbo a la Bundesliga para firmar por el Stuttgart a cambio del pago de la cláusula de rescisión que asciende a 7 millones de euros. Con esta operación de la que nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, el Racing de Santander obtendrá un alto beneficio aunque con la sensación de que en un futuro el delantero ecuatoriano valdrá unos pocos más de millones.

El Racing de Santander busca el fichaje de un delantero

La salida de Jeremy Arévalo hace bastante daño a nivel deportivo a un Racing de Santander que tiene como objetivo el ascenso a Primera. Siendo muy larga la temporada en Segunda división es fundamental tener una plantilla amplia para tener recambios cuando los teóricos titulares necesiten descanso o bajen su rendimiento.

En esta tesitura, el Racing de Santander, con su director deportivo Chema Aragón al frente de la tarea, tratará de reforzarse con un delantero en el próximo mercado de fichajes de invierno. A favor del Racing de Santander juega que sin obviar lo sensible de la salida de Jeremy Arévalo, el cuadro del Sardinero cuenta con suficiente pólvora arriba como para no echar de menos al ecuatoriano.

Los delanteros con los que cuenta el Racing de Santander

El Racing de Santander tiene en sus filas a Asier Villalibre, pichichi de LaLiga Hypermotion con 10 goles junto a Sergio Arribas del Almería. También tiene el Racing de Santander a Andrés Martín con nueve y a Íñigo Vicente con cuatro además de las 11 asistencias que ya ha repartido en lo que va de temporada en Segunda.

Por tanto, según ha apuntado el diario AS, el Racing de Santander estaría buscando un delantero con un perfil joven, con ganas de triunfar y que pueda asumir el papel de suplente debido al alto nivel que están mostrando los actuales delanteros de José Alberto.

Por tanto, existe necesidad pero relativa de que llegue un delantero al Racing de Santander. Recordemos que los cántabros siguen también vivos en la Copa del Rey tras dar una de las sorpresas de la última ronda eliminando al Villarreal y que en la siguiente fecha se medirán a otro equipo de Primera.