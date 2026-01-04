La lesión de Villalibre condena al Racing de Santander

El cuadro de José Alberto pierde al de Gernika tras sentir un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo ante el Real Valladolid. Su baja, que se suma a la salida de Jeremy Arévalo, obligará a Chema Aragón a acudir al mercado de fichajes

El Racing de Santander está teniendo un arranque de 2026 que no invita al optimismo aunque apenas estemos en los primeros días de este año nuevo. El Racing de Santander empezó con la confirmación de la salida de Jeremy Arévalo rumbo a la Bundesliga para firmar por el Stuttgart tras el pago de la cláusula de rescisión por parte de los teutones.

Jeremy Arévalo se marchaba del Racing de Santander tras formarse en la cantera cántabra y firmar este curso un total de ocho goles en apenas media temporada. José Alberto ya dejó claro en la rueda de prensa previa al duelo ante el Real Oviedo que le hubiese gustado que el Racing de Santander hubiese realizado algún fichaje ante la salida del ecuatoriano.

Alarma con la lesión de Asier Villalibre en el Racing de Santander

Este pasado sábado parece que el destino quiso mandarle otro mensaje a Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander ya que en el minuto 52 del choque ante el Pucela, Asier Villalibre, tras tratar de evitar que un balón se fuese por la línea de fondo, se echaba la mano a la parte posterior de su muslo derecho, es decir, a la zona de los isquiotibiales.

Asier Villalibre se dio cuenta rápidamente que se había roto y desde el banquillo, José Alberto decidió sacarlo del terreno de juego. El Racing de Santander entonces se dio cuenta que tenía un problema en el ataque ya que sin poder contar con Jeremy Arévalo y sin el lesionado Asier Villalibre, está en clara situación de tener que acudir al mercado de fichajes de invierno.

Las palabras de José Alberto en la previa ante el Real Valladolid fueron claras, confiaba en la plantilla que tenía pero esperando incorporaciones. "Pues no te voy a engañar, esperaba que sí que sabiendo lo que sabíamos de Plamen y de Jeremy, podía esperar que a la vuelta, y creo que el deseo de todos era que a la vuelta de vacaciones que esta semana tuviésemos más armas para ir a Valladolid con más garantías o con más recursos, mejor dicho, pero no hemos podido acometer ninguna incorporación todavía y yo estoy tranquilo porque la confianza en la plantilla es total y absoluta y lo único que estoy centrado es en el equipo, en mejorar a mis jugadores, en que el equipo siga mejorando como equipo en todas las fases del juego y luego para las incorporaciones, para eso está la dirección deportiva, ellos tienen perfectamente analizado lo que necesitamos y yo estoy centrado en mi equipo", declaró José Alberto.

Los números de Asier Villalibre

Hablar de Asier Villalibre en el Racing de Santander es hacerlo de un jugador que ya le ha dado a los de José Alberto un total de 10 goles. Con esta decena de dianas, Asier Villalibre es el máximo goleador de LaLiga Hypermotion junto a Sergio Arribas de la UD Almería.

El ex del Athletic Club está viviendo su mejor temporada en lo que a goles se refiere en el fútbol profesional. En la desaparecida Segunda B, Asier Villalibre marcó en la 2018/19 un total de 23 goles con el filial del Athletic Club que le sirvieron para en el siguiente curso subir al primer equipo de San Mamés.

En lo que respecta a esta temporada, Asier Villalibre está pasando por una mala racha de cara a portería y esta ha coincidido en parte con una mala dinámica del Racing de Santander que con el empate de este pasado sábado ya son tres las jornadas que acumula sin ganar y con solo tres puntos de nueve posibles.

Por tanto, se podría decir que el Racing de Santander depende de los goles de Asier Villalibre, que volverán a buen seguro en el momento que se recupere de su lesión, a diferencia de lo que ocurrirá con Jeremy Arévalo.