José Alberto pide fichajes en el Racing de Santander y confirma otra salida

El técnico del cuadro cántabro no escondió que tras la baja de Jeremy Arévalo en El Sardinero, esperaba algún refuerzo: "El deseo de todos era que a la vuelta de vacaciones tuviésemos más armas". Además, ratificó la salida del guardameta Plamen Andreev

El Racing de Santander ha empezado el 2026 de una forma poco agradable ya que este mismo viernes, el primero del año nuevo, los cántabros confirmaron la salida de Jeremy Arévalo tras el pago de la cláusula de rescisión del Stuttgart.

La baja de Jeremy Arévalo habrá que verla con el tiempo como afecta al Racing de Santander pero este viernes, horas después de que la afición del Sardinero conociese la salida del delantero ecuatoriano que se ha formado en la cantera cántabra, José Alberto dejó claro que su salida les convierte en peor equipo.

José Alberto esperaba fichajes en el Racing de Santander

José Alberto lo primero que hizo fue elogiar a Jeremy Arévalo, del que dijo que había tenido una relación con él como de padre e hijo: "Habla bien del trabajo que todo el mundo ha hecho en este caso, en cuanto a la gestión del jugador, en cuanto a la renovación de su contrato en el pasado verano, el trabajo que hemos hecho con él durante todo este tiempo, que mi relación con él ha sido casi de padre-hijo. Para mí es un orgullo el salto que ha pegado a nivel deportivo, y el salto que ha pegado también a nivel económico, así que le deseo lo mejor. Esta es su casa, lo sabe, puede volver cuando quiera, tiene las puertas abiertas, y ahora esperamos que le vaya muy bien, y seguiremos al Stuttgart con la ilusión de verle desarrollar todo el potencial que tiene allí".

Seguidamente, preguntado por los fichajes, José Alberto confesó que le hubiese gustado tener ya fichajes de cara al duelo ante el Real Valladolid de este próximo sábado a las 18:30: "Pues no te voy a engañar, esperaba que sí que sabiendo lo que sabíamos de Plamen y de Jeremy, podía esperar que a la vuelta, y creo que el deseo de todos era que a la vuelta de vacaciones que esta semana tuviésemos más armas para ir a Valladolid con más garantías o con más recursos, mejor dicho, pero no hemos podido acometer ninguna incorporación todavía y yo estoy tranquilo porque la confianza en la plantilla es total y absoluta y lo único que estoy centrado es en el equipo, en mejorar a mis jugadores, en que el equipo siga mejorando como equipo en todas las fases del juego y luego para las incorporaciones, para eso está la dirección deportiva, ellos tienen perfectamente analizado lo que necesitamos y yo estoy centrado en mi equipo".

La última salida en el Racing de Santander

Ademas de Jeremy Arévalo, el Racing de Santander informará en las próximas horas de la baja de manera oficial del guardameta Plamen Andreev.

José Alberto confirmó que su ausencia en la lista de convocados se debe a que saldrá más pronto que tarde de la disciplina santanderina: "Sí, Plamen va a salir. Es un tema que comunicaron hace días y en el momento que eso sucede, de mi cabeza desaparece completamente, porque creo que tenemos un tercer portero que creo que también puede jugar y lo puede hacer francamente bien. El nivel de compromiso de un jugador que se va a ir, o que sabe que se va a ir, pues creo que no es el mejor para poder defender un partido como el de mañana, porque su futuro no va a estar aquí, entonces a partir de ahí, mi confianza es total en los siguientes porteros que tenemos en la casa, que son Laro Gómez y Álvaro Jiménez, y por eso entran ellos en convocatoria, con la seguridad de que el partido no lo vamos a ganar ni a perder, porque juegue Laro, juegue Álvaro, o juegue cualquier otro portero", sentenció José Alberto.

El extraño fichaje de Plamen Andreev

El guardameta búlgaro se convirtió el pasado verano en el primer fichaje del Racing de Santander. Su llegada al Racing de Santander fue recibida en El Sardinero con una mezcla de extrañeza y cierto enfado por la tardanza y por el nivel de un guardameta que en teoría no mejoraba lo que había. En la media temporada en la que ha estado cedido en el Racing de Santander, Plamen Andreev ha jugado dos partidos de Liga y otros tres de Copa del Rey. Ahora regresará al Feyenoord, donde probablemente vuelva a salir en este mercado de fichajes de invierno.