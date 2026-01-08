Chema Aragón confirma el deseo de Karrikaburu: "Quiere venir"

El delantero de la Real Sociedad no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo y va a salir cedido en este mercado de fichajes de invierno. Racing de Santander, Real Sporting de Gijón y Real Zaragoza quieren al futbolista que tiene preferencia por el equipo cántabro en donde brilló la temporada pasada

Jon Karrikaburu es uno de los nombres propios que está animando el mercado de fichajes de invierno en estos primeros días. El delantero de la Real Sociedad no entra en los planes del entrenador Pellegrino Matarazzo y el club txuri-urdin le busca nuevo equipo, teniendo el canterano mucho mercado en Segunda división. Es el Racing de Santander el que lleva ventaja en la carrera por lograr su cesión. Un asunto que ha quedado más claro a tenor de las palabras de Chema Aragón, director deportivo del equipo cántabro.

Sin cortarse ni un pelo el director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón, confirmó, en plena presentación de Damián Rodríguez que Karrikaburu es el objetivo número uno para reforzar la posición de delantero centro en este mercado de fichajes de invierno. "Necesitamos un delantero, y lo fácil y cómodo sería que viniera Karrikaburu porque nos conoce. Sería cómodo para todas las partes, ya que hay pocos delanteros que puedan jugar de titulares el sábado y Karrika sería uno de ellos porque nos conoce de sobra".

Por otro lado, Chema Aragón también desveló que el propio Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad, quiere fichar por el Racing de Santander. "Lo fácil y cómodo porque él se lo ha ganado: Karrika. Él quiere venir, le conocemos. Yo ayer le llevaba a comer a un sitio que no hace falta que le llevara porque Karrika ya lo conoce. Entonces ese tipo de cosas a nivel de adaptación son fundamentales, pero el mercado de invierno es complicado porque normalmente no se llega a un acuerdo entre dos partes, sino entre tres. Es lo que pasa ahora en casi todos lo puesto que queremos reforzar".

Racing de Santander y Real Sociedad actualmente negocian la cesión hasta el final de campaña de Jon Karrikaburu. El club vasco busca darle salida al delantero después de que no haya tenido minutos de juego en esta temporada primero con Sergio Francisco y ahora con Pellegrino Matarazzo como entrenadores.

Jon Karrikaburu conoce el Racing de Santander en donde brilló la temporada pasada

A pesar de que Real Sporting de Gijón y Real Zaragoza, dos históricos del fútbol español, se han interesado en conseguir la incorporación de Jon Karrikaburu, el delantero tiene predilección, a tenor de las palabras de Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, por el equipo cántabro.

El por ahora jugador de la Real Sociedad conoce bien al Racing de Santander ya que la temporada pasada ya jugó en calidad de cedido ahí. Marcó 9 goles y dio 5 asistencias en 45 partidos oficiales disputados y encontró la continuidad que no tenía en el club txuri-urdin. Es por ello que Jon Karrikaburu está abierto a regresar.