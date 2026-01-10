Nuevo agravio al Sevilla con los horarios y el club 'levanta' la voz oficialmente

LaLiga ha decretado que la visita del Sevilla a Son Moix cerrará la jornada 22 el 2 de febrero y en el Sánchez-Pizjuán resaltan que es la tercera vez prácticamente consecutiva que le toca jugar en lunes

LaLiga ha hecho oficial durante la mañana de hoy los horarios para la jornada 22 del campeonato de la regularidad y el Sevilla ha vuelto a ser el perjudicado por la patronal a la hora de designar la franja para su encuentro.

Los de Matías Almeyda visitan a principios de febrero al Mallorca en Son Moix en una cita que se ha fijado para el lunes 2, a partir de las 21 horas, por lo que los nervionenses volverán a cerrar la jornada casi por tercera vez consecutiva.

El Sevilla resalta que llueve sobre mojado con los horarios

Un hecho que se encarga de recordar el club hispalense a través de un comunicado en su web oficial, en el que hace hincapié en que se ha convertido en habitual que el Sevilla sea el elegido por Javier Tebas para jugar una vez finalizado el fin de semana.

"El Sevilla FC volverá a ser el encargado de cerrar una nueva jornada, algo que ha dado a conocer este sábado LALIGA al hacer públicos los horarios de la 22ª fecha de LALIGA EA SPORTS. De esta forma, el partido entre el RCD Mallorca y el equipo de Matías Almeyda se celebrará el próximo lunes 2 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio de Son Moix", informa el club nervionense, que recuerda que antes de rendir visita a los bermellones, afronta dos partidos más en lunes.

Quinto partido en lunes del Sevilla en la presente campaña

"Previamente, el conjunto de Nervión tiene por delante otros dos choques en jornada de lunes, tanto este próximo día 12 en casa ante el RC Celta como el lunes 19 en el Estadio Martínez Valero de Elche, ambos a las 21:00 horas. Tras ellos y justo antes de visitar Palma de Mallorca, el Sevilla deberá recibir en Nervión al Athletic Club el sábado 24 de enero a las 18.30 horas", resaltó la entidad de Eduardo Dato, donde son conscientes que ya llueve sobre mojado en este asunto.

Y es con esta designación, será la quinta vez que el Sevilla cierre la jornada como protagonista del partido del lunes, pues además de estos últimos encuentros, ya le tocó en la primera vuelta como local contra el Elche en la segunda jornada y contra el Espanyol en la decimotercera como visitante.

Obviamente, el sevilismo se encuentra muy molesto por esta reincidencia por parte de LaLiga, pues desde la jornada 19 hasta 22 el Sevilla solo disputará un partido durante el fin de semana, en casa contra en el Athletic en la última cita sevillista del mes de enero.

El Betis, el domingo 1 de febrero

El Betis, por su parte, recibe al Valencia en la jornada 22 y el choque se disputará en La Cartuja el domingo 1 de febrero a las 16:15 horas.