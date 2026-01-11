España - Portugal de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el Torneo Internacional de España 2026

La selección española masculina de balonmano se enfrenta a la de Portugal en la final del Torneo Internacional de España 2026

España y Portugal vivirán este domingo en el Navarra Arena un duelo de altura en la gran final del Torneo Internacional de España 2026. A apenas cuatro días de que arranque el Europeo, una de las mejores selecciones de los últimos años a nivel mundial, como es España, se las ve con el que fuera su verdugo en el último campeonato del mundo, un equipo luso que hizo historia con una cuarta plaza con la que no soñaba cuando todo empezó.

Portugal ya no es la selección fácil a la que se le ganaba con comodidad hace unos años. La generación actual ha situado a su país en disposición de pelear con los mejores y el resultado del último Mundial lo demuestra. Por eso, este duelo será tan importante para ambos, de cara a la moral y de cara a poder conocer cómo llegan ambos combinados al Europeo que arranca el próximo jueves en Dinamarca, Suecia y Noruega.

España tenía casi certificado el pase antes de ganar este sábado a Túnez por 37-28. El 43-26 con el que superó a Eslovaquia y el triunfo de estos últimos ante Túnez por 35-30 daba el liderato del grupo, salvo calamitosa derrota, al conjunto que entrena Jordi Ribera.

Más difícil lo ha tenido una Portugal que, sin jugar, no ha conocido hasta este sábado que estaría en la final del torneo navarro. La selección portuguesa empató a 31 con Egipto en su debut, el jueves. Ambas selecciones eran las claras favoritas del Grupo B y, a partir de ese empate, se sabía que el que sacara más diferencia de goles ante Irán, pasaría como primero. Los lusos ganaron el viernes de 21 (41-20) y le pusieron la papeleta muy difícil a los egipcios. Éstos rozaron la machada, pero finalmente se quedaron en 19 goles de ventaja (43-24) y tendrán que pelear por la tercera plaza ante Eslovaquia, segunda del grupo de España.

Los lusos tendrán una cierta ventaja con respecto al equipo español, ya que estarán más descansados, pues no han jugado este sábado. Aunque lo cierto es que Jordi Ribera, seleccionador español, ha rotado mucho a sus jugadores en el duelo ante Túnez.

A qué hora es el España - Portugal de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Portugal este domingo en la gran final del Torneo Internacional de España 2026 que estaba programada para las 19:00 horas en el Navarra Arena. A esa hora comenzará el gran duelo de la jornada, que vendrá precedido por la lucha por el tercer y cuarto puestos entre Egipto y Eslovaquia (16:45 horas) y la pelea por evitar el último lugar del torneo español entre Túnez e Irán (14:30 horas)

Dónde ver por TV este España-Portugal del Torneo Internacional de España de balonmano

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Torneo Internacional de España de balonmano 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En este canal se puede ver la final de este Torneo Internacional de España de balonmano que va a jugar la selección española ante Portugal. Los otros partidos de este domingo también se pueden seguir a través de RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo preparatorio para el Campeonato del Europa 2026.