Los Hispanos siguen goleando y estarán en la final de su torneo

La selección española de balonmano masculino supera a Túnez por 37-28 y se cita con Portugal en el Navarra Arena

Dos partidos y dos goleadas. Los Hispanos jugarán la final del Torneo Internacional de España 2026 tras doblegar a Túnez por 37-28 en su segundo partido del torneo y después de haber vapuleado a Eslovaquia en su debut.

El equipo de Jordi Ribera ya sabía de antemano que, salvo una catástrofe casi imposible, sería el finalista de este torneo. Le había ganado a Eslovaquia de 17 y, a su vez, los eslovacos habían superado a Túnez de cinco, por lo que sólo una derrota escandalosa los habría apartado de la primera posición en un triple empate.

No hubo que echar mano a los números, ya que desde el primer momento, la selección española masculina de balonmano se mostró muy superior y demostró que va a llegar al Europeo 2026 a un muy buen nivel. Eso sí, ahora queda refrendarlo este domingo ante su verdugo en el último Mundial 2025, una Portugal que la sorprendió y la dejó sin opciones matemáticas de meterse en la lucha por las medallas.

Aunque Túnez logró reaccionar al inicio fulgurante de los Hispanos con un 0-3 que equilibró el encuentro en los primeros minutos, ahí acabó su resistencia. A partir de ahí, los de Ribera apretaron en defensa y, en apenas diez minutos, sacaron una ventaja de seis-siete goles que ya no menguó. Del 5-3 al 13-7 sólo hubo un equipo en el campo.

Jordi Ribera hace pruebas mirando al Europeo

A partir de ahí, con el partido controlado y el seleccionador español haciendo pruebas, el duelo se estancó y ambos equipos mantuvieron las diferencias, claras a favor de España y suficientemente asumibles para los tunecinos.

Sólo en el tramo final, como ante Eslovaquia, el equipo español apretó para dar gusto a su público y marcó la diferencia final de nueve goles que les servía para afrontar el partido de este domingo altos de moral. Falta le hará porque los portugueses llegarán más descansados después de no haber jugado este sábado.

El seleccionador español, Jordi Ribera, movió mucho el banquillo para que todos sus jugadores participasen y para ajustar mecanismos de cara al Europeo. Pese a ello, pudo destacar un Dani Fernández que anotó siete goles, así como el 'comandante' Casado y Dani Dujshebaev, que se fueron a los cuatro tantos.

Ficha técnica del España 37-28 Túnez

España (19+18): Biosca; Barrufet (3), Fis (1), Odriozola (3), Gurri (2), Suárez (3), Javier Rodríguez (2) -siete inicial- , Aleix Gómez (2) Garciandia (1), Tarrafeta (1), Dani Fernández (7), Serradilla, Casado (4), Álex Dujshebaev (1), Dani Dujshebaev (4), Romero (3), Sergey Hernández, Pérez y Serdio.

Túnez (13+15): Sadri Harbaoui; Kallel (1), Chatti (2), Jbeli (0), Ridha Frad (1), Mustapha (2), Fekih (11) -siete inicial-, Ghoul (1), Mohamed Aziz Aidi (1), Abdell (2), Yassine ben Salem (5), Zariat (0), Toumi (0), Belkaied (1), Aziz ben Hamouda (0), Khouja (1), Fradj ben Tekaya (0).

Parciales cada cinco minutos: 3-0, 5-3, 9-4, 13-7, 16-10, 19-13 (descanso), 22-14, 23-17, 26-21, 30-24, 32-26, 37-28 (final).

Árbitros: Raúl Oyarzún y Aritz Zaragueta.