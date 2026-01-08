Torneo Internacional de España 2026 de balonmano: Calendario y dónde ver por TV a los Hispanos

La selección española masculina de balonmano se mide a Eslovaquia, Túnez y una tercera selección en el Torneo Internacional de España 2026, que se juega en Navarra

El Navarra Arena acoge desde este jueves 8 de enero el tradicional Torneo Internacional de España 2026 con el que los Hispanos apurarán su preparación de cara al Campeonato del Europa 2026, que se disputará en Dinamarca, Noruega y Suecia en unos días.

Los pupilos de Jordi Ribera se cruzan con selecciones de primer nivel para medir su potencial, hacer los últimos ajustes y decidir los descartes que aún quedan por hacer. Los rivales de España en este torneo serán Portugal, semifinalista el pasado año en el Campeonato del Mundo; Egipto, cuartofinalista en el último Mundial y en los Juegos Olímpicos; Túnez, Eslovaquia e Irán.

El torneo se ha dividido en dos grupos de tres equipos y a España le ha tocado en suerte Eslovaquia, ante la que debuta este jueves, y Túnez. Según sea la clasificación en el grupo, peleará el 11 de enero por el título, el tercer puesto o el quinto ante la selección que haya ocupado el mismo lugar en el otro grupo.

Tras seis días de trabajo en Pamplona, el combinado español que adiestra Jordi Ribera pondrá a prueba su nivel en el mismo lugar que ha escogido para preparar este Europeo, donde debut el próximo día 15 ante Serbia.

Los Hispanos abren su participación este jueves ante Eslovaquia, un equipo que está adiestrado por el técnico navarro Fernando Gurich, y que también tiene en su cuerpo técnico a otros navarros, como Pablo Galech o la fisioterapeuta Eli Arrechea.

Calendario y selecciones participantes del Torneo Internacional de España 202

Jueves 8 de enero de 2026

Grupo B: Portugal-Egipto (17:15 horas)

Grupo A: España-Eslovaquia (19:30 horas)

Viernes 9 de enero

Grupo B: Irán-Portugal (17:15 horas)

Grupo A: Túnez-Eslovaquia (19:30 horas)

Sábado 10 de enero

Grupo B: Irán-Egipto (17:15 horas)

Grupo A: España-Túnez (19:30 horas)

Domingo 11 de enero

5º-6º puestos (14:30 horas)

3º-4º puestos (16:45 horas)

Final (19:00 horas)

Dónde ver por TV el Torneo Internacional de España de balonmano

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no será diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Torneo Internacional de España de balonmano 2026 se podrán ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

Teledeporte también retransmite el Portugal-Egipto, mientras que el resto de partidos en los que no juegue España se podrán ver por RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también le daremos toda la información sobre este torneo preparatorio para el Campeonato del Europa 2026.