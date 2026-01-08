Los Hispanos comienzan arrasando (43-26)

Buen inicio de la preparación de la selección española masculina de balonmano, que pasó por encima de Eslovaquia en el Torneo Internacional de España 2026

Los Hispanos han arrancado con fuerza su corta preparación para el Europeo 2026 y han barrido de la pista a Eslovaquia en el arranque del Torneo Internacional de España 2026 que se celebra en Pamplona. La selección española de balonmano ha vencido por 43-26 en una segunda parte espectacular y ahora se jugará el liderato del grupo A ante Túnez este próximo sábado.

El torneo se abrió con un espectacular encuentro entre dos de las mejores selecciones del mundo, Portugal y Túnez, que tendrán que decidir quien es el primero del otro grupo en sus partidos ante Irán, ya que el duelo quedó igualado a 31.

Tras este gran inicio era el turno de la selección española y los pupilos de Jordi Ribera siguieron con el espectáculo. El seleccionador español pudo probar a todos sus hombres ante la superioridad mostrada por los Hispanos. Eslovaquia sólo pudo mantener la igualdad en el principio, pero a partir del cuarto de hora, las diferencias empezaron a crecer y los siete goles al descanso para España parecían, incluso, un resultado corto para lo que se estaba viendo en la pista del Navarra Arena de Pamplona.

Imanol Garciandia fue el encargado de liderar la ofensiva hispana en los primeros minutos y, tras él, uno de los jóvenes, Natan Suárez, tomo el relevo e hizo inútil la buena primera parte del eslovaco Martin Potisk.

En el segundo tiempo, Eslovaquia volvió a apretar durante los diez primeros minutos, pero a partir de ahí y en especial en el último cuarto de hora las diferencias se agrandaron hasta llegar al escandaloso tanteador final. Jan Gurri en ataque y el sevillano Antonio Serradilla en defensa cuajaron una gran segunda mitad y dieron más esperanzas a los aficionados españoles de que esta selección puede cambiar el panorama ofrecido hace un año en el Mundial.

Este viernes, Eslovaquia se enfrenta a Túnez en el segundo partido del grupo A y Portugal hace lo propio con Irán en el grupo B.

Ficha técnica del España 43-26 Eslovaquia

España (20+23): Sergey; Aleix Gómez (4) Garciandia (5), Javier Rodríguez, Tarrafeta, Daniel Fernández (4), Gurri (4) -siete inicial- Serradilla (4), Casado (2), Álex Dujshebaev (1), Odriozola (5), Fis (4), Dani Dujshebaev (1), Suárez (5), Romero (2), Biosca, Barrufet (2), Pérez.

Eslovaquia (13+13): Zernovic; Briatka (4), Fenar, Kravcak), Féder, Moravcik, Smetanka (6) -siete inicial-, Potisk (5), Lukacin, Petrzela (2), Jurkovic, Dopjera (2), Mital (1), Stefina (1), Valent (2), Pales (3), Ratkovsky, Konecny.

Parciales cada cinco minutos: 3-2, 8-5, 11-7, 13-8, 16-10, 20-13 (descanso), 23-16, 27-19, 30-21, 34-21, 39-22, 43-26 (final).

Árbitros: Jesús Álvarez y Yon Bustamante fueron los colegiados del encuentro.