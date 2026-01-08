Los Hispanos se la juegan

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, ha planteado el Torneo Internacional de España 2026 como una reválida para los 18 hispanos que quedan en la lista

Eslovaquia, Túnez y una tercera selección, el domingo, ponen a prueba a España antes de enfrentarse a un Campeonato de Europa de selecciones en el que tratarán de enmendar el fracaso vivido hace un año en el Mundial, donde no lograron clasificarse para los cruces por las medallas.

Lo que se disputa en Navarra es sólo un torneo de preparación, pero el Torneo Internacional de España 2026 va a ser algo más, pues 18 jugadores se juegan un puesto en la lista final que el seleccionador español debe dar para viajar el martes a Dinamarca.

Tras estos tres duelos, el equipo español se desplazará a Madrid, donde tendrá el habitual acto previo de presentación antes de viajar el próximo martes hasta Silkeborg, localidad danesa donde se va a concentrar y donde va a jugar la primera fase del Europeo 2026 de Dinamarca, Noruega y Suecia, donde debutan el día 15 ante Serbia.

Jordi Ribera ve una selección española equilibrada

Jordi Ribera tiene claro que ha combinado un equipo con muchas alternativas de edad y de recursos, que deberán demostrar en estos tres partidos estar listos para lo que llega luego. "Pienso que es una lista, como siempre, que combina gente con experiencia y gente más joven, e incluso jugadores para los que puede ser su primera experiencia en una competición. En una competición que, evidentemente, va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles y complicados con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez", afirma a la RFEBM el técnico gerundense, quien afirma que se han incluido internacionales que "ya empiezan a tener experiencia y otros que han ido entrando progresivamente".

Todos los Hispanos han pasado por las convocatorias previas y, en especial, por la que se vivió hace menos de dos meses, con dos duelos ante Suecia en los que debutaron algunos de los que estarán estos días jugándose una plaza para el Campeonato de Europa 2026 de balonmano. "Hay que recordar que cualquier partido amistoso se organiza siempre con la previsión de dar oportunidades y experiencia a jugadores que, en un momento determinado, será necesario que participen en una competición oficial. Sin duda, esa primera experiencia les ayudará a competir mucho mejor", añade el seleccionador español.

Los 18 elegidos de España en el Torneo Internacional 2026

Jordi Ribera ha dejado la lista inicial en una de 18 jugadores, de los que saldrán los elegidos. Ésta es la lista que juega en el Torneo Internacional de España 2026 de balonmano:

Portería - Ignacio Biosca García (HBC Nantes) y Sergey Hernández Ferrer (SC Magdeburg).

Central - Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes) y Natan Antonio Suárez Diaz (Sporting C.P.).

Lateral Derecho - Álex Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce), Imanol Garciandia Alustiza (Pick Szeged) y Marcos Fis Ballester (Club Balonmano Granollers).

Lateral Izquierdo - Agustín Casado Marcelo (HC Montpellier), Jan Gurri Aregay (Sporting C.P.), Daniel Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce) y Antonio Serradilla Cuenca (TVB Stuttgart HB).

Extremo Derecho - Kauldi Odriozola Yeregui (HBC Nantes), Aleix Gómez Abelló (F.C. Barcelona).

Extremo Izquierdo - Ian Barrufet Torrebejano (F.C. Barcelona) y Daniel Fernández Jiménez (F.C. Barcelona).

Pivote - Abel Serdio Guntin (Wisla Plock), Javier Rodríguez Moreno (Sport Lisboa e Benfica) y Víctor Romero Holguin (Sporting C.P.).