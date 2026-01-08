El aviso de Ilia Topuria tiene una base sólida: "Si tiene que usarlo, lo hará"

"No creo que hayamos visto a nadie que haya tirado a Ilia y haya sido capaz de controlarlo", advierte Aleksandre Topuria ante un posible enfrentamiento con Islam Makhachev

"Yo considero que mi punto fuerte es el suelo. En el suelo puedo sacarte una finalización de cualquier posición. Pero sí que es verdad que he aceptado que no es lo que el público quiere ver, pero quizás contra Islam -Makhachev- sí que quieran verlo. Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que tenga que darle, y después someterlo delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que me gustaría someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, le piso la cabeza con mucho gusto". Esas palabras de Ilia Topuria en el canal de Youtube 'El Doberdan' dieron mucho juego hace unas semanas, ya que no sólo arremetió contra Makhachev o contra Khabib Nurmagomedov, sino que también justificó que la UFC hubiera relegado a Arman Tsarukyan y hubiera puesto por delante de él en el peso Ligero a Gaethje o Pimblett.

Sobre eso se ha debatido mucho. Y también de la posibilidad de que se dé la ansiada pelea ante Makhachev cuando resuelva su combate ante el ganador del Gaethje - Pimblett, y de cómo sería ésta. Sobre ello ha sido preguntado el que mejor conoce a Ilia Topuria, su hermano mayor Aleksandre. El Conquistador ha hablado sobre ello en un medio georgiano (SheLovesGloves) y allí ha dejado claro que el daguestaní no tendría nada fácil poder dominar al español en el suelo como ha hecho con algunos rivales anteriores.

"Lo más interesante para mí será ver cómo reacciona Islam al ver la defensa de Ilia. ¿Cuál será entonces la respuesta al boxeo de Ilia? Me pregunto cómo peleará a corta distancia. Estoy seguro de que si Islam derriba a Ilia, no será fácil controlarlo. No será fácil tomarle la espalda. No podrá hacerlo. Y, una vez estén arriba lanzando manos...", indica el mayor de los Topuria. “Sería una pelea muy interesante, la más interesante en las MMA de hoy en día. Lo digo como peleador y como su entrenador y hermano”, reconoce.

Ilia Topuria ya avisó de su potencial con el wrestling

Como recordó el propio Ilia, aunque ahora sea conocido por sus KOs sobre Volkanovski, Holloway o Charles Oliveira, sus primeras victorias llegaron en el suelo, donde también es un consumado maestro. Algo que muchos han olvidado porque se ha centrado en vencer haciendo striking, que es lo que quiere el público y es más espectacular. “No creo que hayamos visto a nadie que haya tirado a Ilia y haya sido capaz de controlarlo en el suelo”, añade Aleksandre Topuria.

De hecho, Aleks Topuria avisa que es un factor sorpresa que Ilia usa cuando el oponente no lo espera, como le ocurrió en más de una ocasión con Max Holloway, lo que obligó al hawaiano a estar muy atento a otras facetas que no fueran los puños y ahí acabó pillándole. “Ilia ha demostrado que no tiene que hacer wrestling todo el rato, a no ser que haya una necesidad específica, como contra Jai Herbert o Holloway, cuando quiere darles a sus oponentes algo de lo que preocuparse y demostrarles que no se tienen que centrar solo en el striking. Él, además, puede derribarles. Si tiene que usarlo, lo hará. Si ve que puede mandar a su oponente al suelo de la manera que no requiera el 100% de su energía, lo hará”, avisa.

En este sentido, recordó la pelea con Bryce Mitchell, que fue el único "capaz de mantener abajo a Ilia por unos minutos”, aunque en cierto modo, según señala Aleksandre, ahí el hispano-georgiano se dejó llevar para dejar pasar los minutos y asegurar la victoria. "Había razones detrás de eso. Cuando estábamos en el campamento, preparándonos para Bryce, esperábamos que en algún momento llevase a Ilia al suelo. Así que, la estrategia era: si ganas el asalto y en el último minuto te lleva al suelo, no te preocupes y no te vuelvas loco. Si ves la pelea otra vez, verás que Ilia ni siquiera trata de levantarse. Por eso digo que Ilia usa su wrestling cuando lo necesita”, desvela Aleksandre Topuria.