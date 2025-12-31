Hasta Islam Makhachev reconoce temer los puños de Ilia Topuria: "Quizá tenga más que Conor McGregor, pero..."

Su entrenador ya admitió que el español era, en striking, el mejor de la UFC y ahora su pupilo lo compara con el mítico Conor McGegor, aunque no sale bien parado en la comparación

La rivalidad entre Islam Makhachev e Ilia Topuuria ha ido creciendo conforme el luchador hispano-georgiano acaparaba triunfos sonados y se hizo evidente cuando le arrebató el número uno del ránking libra por libra de la UFC, que luego recuperaría el peleador daguestaní.

Makhachev y su entorno, primero, lo menospreciaron y no hicieron caso a las propuestas de El Matador. Luego, sí entraron al trapo los acólitos de Khabib Nurmagomedov. Y, finalmente, se ganó el 'respeto' del propio Khabib y de Makhachev, que asumía que su próximo combate sería ante el español. No será así, ya que Topuria dejó de lado por unos meses la UFC para resolver sus otros problemas y tendrá primero que defender su cinturón de campeón del peso Ligero ante el ganador del encuentro que va a tener lugar en enero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje.

Pique entre Topuria y Makhachev

Que no haya combate físico no significa que no lo haya verbal. Y, primero Topuria y luego Makhachev se han respondido en los últimos días. Primero, el español señaló cómo pensaba ganarle al luchador ruso, al que quiere derrotar en el suelo, con su mejor arma. Al mismo tiempo lo llamaba "arrogante", aunque señalaba más a su mentor Khabib Nurmagomedov, que tradicionalmente ha sido el que ha menospreciado al español y el principal culpable de que no pelearan en el peso Ligero.

Makhachev ha contestado en una entrevista con el canal de Youtube de MMA Ushatayka, donde se burló de esas palabras del español. "Tiene algún tipo de odio hacia nosotros. Pero creo que lo solucionaremos. Ya sea antes de la pelea o quizás en el futuro... Está descontento con algo y tenemos que averiguar qué es", indicó.

Conor McGregor marcó el camino

No se quedó ahí la única alusión a Topuria, ya que lo comparó con el hombre más conocido de la compañía en toda la historia y al que derrotó Khabib: Conor McGregor. Y, en este sentido, señaló que el español -y otros- tratan de parecerse al irlandés, pero no pueden. "Creo que ahora mismo todo el mundo intenta ser Conor, pero nadie se acerca siquiera", afirma Makhachev.

No obstante, el daguestaní sí le reconoce algo al español: la potencia de sus puños. "Creo que en cuanto a potencia pura, quizá Topuria tenga más -que McGregor-. Pero como contragolpeador, creo que McGregor era mejor. Su timing, cómo esperaba... La forma en que impactaba a sus oponentes con la izquierda, haciéndoles fallar y contraatacando. Creo que eso era de otro nivel", indica el luchador ruso.

Ese respeto por el striking de Topuria no es algo nuevo y su entrenador, Javier Méndez, ya lo reconoció. “Ilia Topuria tiene el mejor boxeo de la industria, en MMA. Es tan bueno que cree que puede vencer a Terence Crawford. Así de seguro está de su boxeo. Su boxeo es realmente bueno", señaló, al tiempo que daba las claves para vencerlo con otros métodos y manteniéndose alejado.

A la UFC le gustan los peleadores polémicos

Makhachev también reconocía que luchadores como Topuria, que levantan pasiones y provocan piques verbales son los que gustan a la UFC. "La UFC necesita peleadores que puedan vender, que puedan ganar dinero. La UFC no necesita a tipos que simplemente les ganen a todos y se queden callados. Aprende inglés, aprende a venderte, aprende a ser interesante para el público. Les encanta el espectáculo. Y por eso, solo hay que aprender a montarlo", admite el daguestaní.