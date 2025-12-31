El "arrogante" Khabib Nurmagomedov carga contra la UFC tras lo de Topuria y Tsarukyan

Según el mítico luchador daguestaní, la compañía está premiando para concretar las peleas a la popularidad de los luchadores por encima de su valía

Khabib Nurmagomedov nunca se ha mordido la lengua y eso le ha hecho ganarse a muchos enemigos a lo largo de su triunfal carrera. Sus declaraciones son siempre polémicas y, en la mayoría de ellas, trata de sacar ventaja.

Ya lo hizo, por ejemplo, cuando criticó abiertamente que se barajara la opción de Ilia Topuria para luchar con su pupilo, Islam Makhachev. Y fue de los principales culpables de que éste 'huyera' de Topuria y subiera al peso Wélter. También lo ha hecho con determinadas decisiones de los jueces, de los que deciden el ránking de la UFC y, ahora, también critica a la compañía, ya que, en su opinión está premiando a la hora de pelear a los luchadores más populares por encima de los mejores.

Así lo ha manifestado el exluchador daguestaní en el World Sports Summit 2025, que se está celebrando en Dubai, donde señala directamente a la UFC en casos como el de Paddy Pimblett y Justin Gaethje, pues tanto él como Makhachev siempre han defendido que Arman Tsarukyan debía ser la primera opción para pelear con Topuria por delante de éstos. "Ellos quieren ‘trash talk’, quieren entretenimiento. Pero al final del día, esto es deporte. Uno contra uno y veremos quién es el mejor del mundo”, indica Khabib.

“Esto no es ‘mejor bailarín’, no es ‘mejor corte de pelo’, no es ‘más seguidores’... Si queréis negocio, vale, 50/50, pero no 100/0”, añade el excampeón de la UFC en referencia, supuestamente, a las decisiones recientes que está tomando la compañía que lidera Dana White.

Lo que no dice el mítico Nurmagomedov es que él ha utilizado esa fama y la repercusión que tiene su entorno, donde están algunos de los mejores luchadores de la UFC, para poner a alguno de sus pupilos por delante de otros gracias a ese mismo ‘trash talk’ que critica. Es el caso de su primo Umar Nurmagomedov, con el que provocaron tanto a Merab Dvalishvili, que éste y la UFC decidieron anteponer su pelea por el título con el daguestaní antes de darle la revancha a Sean O'Malley, como tocaba, ya que tenía más morbo.

Ahora que Merab Dvalishvili ha perdido el cinturón del peso Gallo con Petr Yan y quiere la revancha, el entorno de Khabib ha vuelto a la carga para que le den antes otra oportunidad a su primo Umar por delante del georgiano.

Khabib Nurmagomedov tira de galones

Khabib Nurmagomedov tiene claro que él se ha hecho un nombre y que sus luchadores merecen, por eso, un respeto. “Tengo 500 amateurs en mis gimnasios. Todos quieren ser campeones, pero no todos pueden”, avisa el entrenador de Makhachev y de otros muchos daguestaníes que pelean en la UFC y en las otras compañías de MMA. “Tenemos campeones en casi todas las organizaciones... somos el mejor equipo”, se enorgullece.

Según él, su jerarquía se impone y eso es clave para que lleguen los resultados. “Todo el mundo hace lo que yo digo. Si digo dentro o fuera, es así. No hay 50/50. No es autoritarismo, es método", avisa Khabib, al que Topuria calificó de "arrogante" hace tan sólo unos días.