Ilia Topuria deja cuentas pendientes que le amenazan en el futuro

El luchador español dejó tres duras victorias antes del límite en sus tres últimos combates y Volkanovski y Holloway no dudan en avisar que la revancha está entre sus planes de futuro más cercano

Ilia Topuria pasaba de ser un prometedor luchador de la UFC a una estrella en 2024 tras dos KOs ante dos de los mitos de este deporte. Seis años llevaba invicto en el peso Pluma Alexander Volkanovski cuando el hispano-georgiano lo derrotó con un golpe letal en el segundo asalto de aquel UFC 298 celebrado en Anaheim en febrero del pasado año; ocho meses después, a finales de octubre, Topuria hacía su primera defensa ante un Max Holloway que nunca había perdido antes del límite y que, como Volkanovski, sufrió el poder de los puños de El Matador.

"Cuando derrotas a leyendas acabas convirtiéndote en una de ellas", le dijo el máximo dirigente de la UFC, Dana White al español nada más acabar su combate con Holloway. Desde entonces, Topuria sólo ha vuelto a pelear ante Charles Oliveira, el luchador con más finalizaciones de la historia de la compañía. Y también lo derrotó en el primer asalto para convertirse en el nuevo campeón del peso Ligero.

Sus duras victorias han dejado ganas de revancha en sus rivales. Oliveira, tras recuperar sensaciones con un triunfo, ya ha dicho que no le importaría medirse otra vez a Topuria y Volkanovski ya dijo en su día que haría una defensa de su cinturón en el peso Pluma -algo que hará en enero ante Diego Lopes- y que luego "perseguiría a Topuria en el peso donde estuviera".

Volkanovski, ante Topuria en uno o dos combates

Ahora, cuando le preguntan su futuro inmediato tras los rumores de una posible retirada después de ese combate con Lopes, 'Volk' recuerda esa cuenta pendiente. “Veo eso también en todas partes -los rumores de retirada-. No sé de dónde viene. No está previsto que sea mi última pelea, así que no hay que preocuparse. Creo que a partir de ahora simplemente lo tomaré como sea, pero definitivamente no hay planes para eso”, avisaba el australiano, que recordaba sus ganas de revancha, aunque no tan pronto como dijo en su día.

“Mi plan es salir sin sufrir demasiado daño y dejar una buena impresión. Quizás recuperarme rápidamente y luego veremos qué pasa. Creo que también hay un par de chicos, como Movsar Evloev o Lerone Murphy, invictos y todo eso. Así que, en cuanto al legado, parece que también podrían ser bastante buenos”, añadió sobre sus planes futuros antes de reconocer que sigue dolido por las derrotas frente a Topuria y Makhachev y que en sus planes está tratar de 'vengarlas'. “Me encantaría la revancha y traer esas victorias de vuelta, como con Islam Makhachev o Topuria. Pero soy muy realista: entiendo que no puedo decir que sea ahora mismo, no puedo pedir una pelea de campeón contra campeón. Quizás después de Diego Lopes...”, avisaba.

A ellos dos se ha unido también un Max Holloway que sabrá esperar a Topuria, pero que también quiere verse de nuevo las caras con él donde sea. Aquel KO sigue en su recuerdo. "Tengo asuntos pendientes, así que quizás vayamos a las 170 libras cuando él resuelva ese asunto familiar", afirma 'The Blessed', que fue el primero en apoyar a Topuria cuando señaló que no lucharía hasta no resolver el problema que ahora tiene entre manos.