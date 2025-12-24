Gaethje quiere dejar Topuria sin su mayor deseo: "Quiero arruinarlo todo..."

El norteamericano se deja de especular con el futuro y señala a su combate con Pimblett, que sería el más grande de toda su carrera

"Lo que me motiva es pelear contra los mejores. El que mejor se prepare y el que mejor actuación tenga; el que gane ese combate interino -entre Gaethje y Pimblett-, me gustaría pelear contra él. Me gusta pelear contra los ganadores, contra personas que realmente generan esas expectativas. Cualquiera que gane para mí será bueno". Con esas palabras, Ilia Topuria descartaba en una entrevista en el canal de Youtube 'El Doberdan' la posibilidad que se había rumoreado sobre que no pelearía con Gaethje si éste ganaba y subiría de peso para enfrentarse a Islam Makhachev.

Era el propio Justin Gaethje el que había alimentado este rumor, habida cuenta que Topuria nunca ha escondido que le gustaría enfrentarse a Paddy Pimblett por la enemistad que hay entre ellos. "Quiero arruinarlo todo... Voy a j... la vida a todos. Pelearé con Topuria en la cartelera de la Casa Blanca", avisaba el luchador norteamericano antes de indicar las alternativas que tenía si Topuria sube de peso. "Creo que realmente no tengo una opinión, quiero decir, si él subiera, yo sería el campeón, de lo cual no me voy a quejar", afirmaba en una entrevista en Submission Radio.

The Highlight apunta cuál sería su alternativa si no lucha con Topuria: Max Holloway o Charles Oliveira. Aunque lo que tiene claro es que no puede pensar más allá del 24 de enero, cuando peleará ante Pimblett el combate más importante de su carrera. "Esta es mi última oportunidad. Es todo lo que podría desear. Peleo contra Paddy Pimblett por el campeonato interino, lo gano, y luego me toca pelear con Ilia Topuria. Ilia ahora mismo es el mejor de mi división", avisaba Gaethje.

Sería, en cierto modo, el sueño de la UFC, que podría ver a un norteamericano peleando por el título en el evento que se va a celebrar en la Casa Blanca. "El reto sigue adelante: tengo que estar perfecto esa noche para noquear a Paddy y ganarme mi oportunidad por el título en la cartelera de la Casa Blanca. Ese es el plan, y creo que si lo logro, será la mejor manera de terminar mi carrera”, afirmaba en Red Corner MMA un Gaethje que no quiere pensar en otra cosa.

Gaethje, centrado en Pimblett antes de en Topuria

El luchador estadounidense no quiere divagar, como hace Pimblett, con lo que pueda pasar con Topuria o si el español debe perder o no el cinturón, como piensan algunos. Sólo quiere ganar para, al menos, ser campeón alguna vez -aunque sea interino- en su larga carrera. "Es imposible ser perfecto siempre, así que el reto ahora mismo es ser perfecto durante 25 minutos dentro de siete semanas. He vivido muchas experiencias y he aprendido mucho. Sé cómo hacerlo y ahora solo tengo que confiar en mi intuición y en mi cuerpo para que me pongan en esa posición", añadía.

Gaethje reconoce que últimamente ha entrenado "bastante jiu-jitsu", aunque donde podría marcar diferencias con Paddy Pimblett es en el suelo, el punto débil a priori de su rival británico.