La UFC da un 'no' rotundo a Chimaev y a Topuria

Dana White deja claro que es inflexible con el hecho de que deben defender su cinturón una vez antes de subir de peso y Charles Oliveira vaticina un Topuria-Makhachev para finales de este año

Aunque Topuria y Makhachev acaparen gran parte de la atención de cara a lo que la UFC tiene que anunciar para los próximos meses, hay otros dos nombres sobre la mesa que también despiertan pasiones y que están situados en el Top-5 del ránking libra por libra. Ser trata de Alex Pereira y de Khamzat Chimaev.

El primero ha abierto la posibilidad de subir de peso y pelear por ser campeón del peso Pesado ahora que Tom Aspinall, el campeón oficioso tras la retirada de Jon Jones, estará de baja por algún tiempo por la lesión que sufrió en el ojo en su última pelea y de la que ha tenido que ser operado.

Aunque no es oficial, el hecho de que se esté hablando de posibles enfrentamientos entre candidatos para el cinturón vacante así lo sugiere. La cuestión es que uno de esos nombres que aparecía como posible candidato es el vigente campeón del peso Medio, un Khamzat Chimaev que se hizo con el título tras vencer al surafricano Dricus du Plessis.

Dana White le pide que defienda su cinturón

Chimaev tiene el sueño de ser también doble campeón de la UFC, pero la compañía le ha parado los pies en seco. Preguntado por esa posibilidad, el principal cabeza visible de la UFC, Dana White, dejó claro el pasado sábado en el UFC Houston que la idea no le hacía ninguna gracia. "Me gustaría que primero defendiese su cinturón antes de pasar a otra categoría de peso. ¿Vas a subir sin haber defendido nunca el título?", señalaba White.

El luchador ruso ha captado el mensaje y se apretará a defender su corona en el peso Medio ante algunos de los contrincantes que tiene fila: el propio Du Plessis, Nassourdine Imavov o un Sean Strickland que ganó el pasado sábado su duelo ante Anthony Hernández y que vuelve a 'opositar' para una pelea por el título.

Chimaev, con el mismo 'no' que a Ilia Topuria

Con esas palabras dejó claro su parecer y le mandó un mensaje, entre otros, a un Ilia Topuria que también se aventuró para pelear con Islam Makhachev después de haber derrotado a Charles Oliveira el pasado mes de junio, pero al que White, en su día, también aclaró que tendría primero que defender su corona al menos una vez. No pudo ser en enero y, pese a todas las especulaciones que volvieron a unir su destino con Makhachev, será seguramente en junio frente a Justin Gaethje.

Eso sí, después, si gana. Tendrá abiertas las puertas para subir al peso Wélter si quiere. De hecho, es lo que la UFC desea, un Topuria vs. Makhachev, el combate más mediático que se puede dar hoy en día.

"Creo que para finales de año -Topuria- peleará contra Makhachev por el título wélter y dejará vacante su cinturón. Creo que la pelea entre Topuria e Islam se dará, pero no en la Casa Blanca. Creo que se dará más adelante este año. Definitivamente, es algo que Topuria quiere e Islam también ha estado hablando de ello, así que es una pelea que generará mucho dinero y mucha gente querrá verla", afirma el propio Charles Oliveira en una entrevista en Olhar da Luta. Para ello, ambos tendrán que ganar sus combates entre junio y julio, cuando se les espera.