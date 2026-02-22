El espectacular KO con el que Sean Strickland se postula como rival de Chimaev

El excampeón del peso Medio doblegó en el UFC Houston a un Anthony Hernández que llegaba tras ocho victorias consecutivas

Sean Strickland aparcó sus dos últimas derrotas ante Dricus du Plessis y volvió a postularse como aspirante al cinturón del peso Medio de la UFC con una derrota por KO en el tercer asalto ante el también norteamericano Anthony Hernández en un UFC Houston que no defraudó a nadie.

El excampeón no acusó el haber estado más de un año sin pelear y dominó a un rival emergente, que llegaba tras ocho victorias consecutivas, y al que fue minando hasta tenerlo a su merced en el tercer asalto, en el que con un último arreón lo derribó y lo noqueó en el suelo.

Hernández, viéndose superado arriba, trató de derribar en varias ocasiones a su contrincante, sin conseguirlo. El triunfo sitúa a Strickland como candidato al trono que ocupa Chimaev, aunque está por ver qué rival del ruso, que podría ser de nuevo Du Pressis o, si sube de categoría -como se rumorea- dejar la opción a que el surafricano luche con otro rival por el cinturón vacante.

Las sorpresas habían llegado en las peleas anteriores y, en especial, en el combate coestelar, donde tuvo lugar uno de los mejores KOs del UFC Houston, con la rápida victoria de Uros Medic -sin ranking- con un codazo giratorio ante uno de los más reconocidos luchadores del peso Wélter, Geoff Neal.

También sorprendió la derrota de Dan Ige por KO -el primero de su carrera en la UFC- ante el brasileño Melquizael Costa, que le doblegó con una patada. Otro duelo entre luchadores rankeados fue el espectáculo que ofrecieron los pesos pesados Serghei Spivac y Ante Delija, que se llevó el primero por decisión unánime.

Resultados UFC Houston

Cartelera estelar o principal del UFC Houston

Sean Strickland vence a Anthony Hernández por KO en el tercer asalto (Peso medio)

Uros Medic a Geoff Neal por KO en el primer asalto (Peso wélter)

Melquizael Costa a Dan Ige por KO en el primer asalto (Peso pluma)

Serghei Spivac a Ante Delija por decisión unánime (Peso pesado)

Jacobe Smith vs Josiah Harrell por KO en el primer asalto (Peso wélter)

Michel Pereira a Zach Reese por decisión dividida (Peso medio)

Cartelera preliminar del UFC Houston

Carlos Leal a Chidi Njokuani por decisión unánime (Peso wélter)

Alibi Idiris a Ode Osbourne por decisión unánime (Peso mosca)

Alden Coria a Luis Gurule por decisión unánime (Peso mosca)

Joselyne Edwards a Nora Cornolle por sumisión en el segundo asalto (Peso gallo femenino)

Punahele Soriano a Ramiz Brahimaj por decisión unánime (Peso wélter)

Jean-Paul Lebosnoyani a Phil Rowe por decisión dividida (Peso wélter)

Jordan Leavitt a Yadier del Valle por decisión unánime (Peso plumar)

Carli Judice a Juliana Miller por decisión unánime (Peso mosca femenino)