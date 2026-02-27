Ilia Topuria lo deja todo en el aire: su vuelta, Justin Gaethje, la Casa Blanca, Islam Makhachev...

Lejos de confirmar nada, el luchador hispano-georgiano explica que a estas alturas del año no tiene nada claro cómo se desarrollará su trayectoria profesional

Desde hace tiempo con Ilia Topuria hay bastantes más dudas que certezas. Tras verle coronarse doble campeón del mundo en la UFC, problemas personales frenaron su carrera durante meses y, aunque ya es algo pasado, ahora las dudas atañen a cómo la retomará, cuándo y ante que rivales. Pues bien, el hispano-georgiano no da pista alguna, ni siquiera respecto a una pelea en la Casa Blanca que se da por hecha desde hace bastante tiempo.

"Espero pelear en verano. ¿Si estaré peleando en la Casa Blanca? No lo sé. No le dices a la UFC cómo hacer las peleas y dónde tienen que ponerte y no te dicen cómo luchar. Así que básicamente así es cómo funciona. En este momento no tengo ni la más remota idea de que está pasando. Sé que voy a pelear en verano, pero no tengo fecha ni lugar específico. Estoy listo y creo que Justin Gaethje será el siguiente", explica en una entrevista con Adin Ross.

Topuria tiene claro que volverá y que eso debe ocurrir entre final de primavera e inicio de verano; sin embargo, hay tantas opciones de repetir en la International Fight Week como de que se de en otro momento. Lo único seguro es que está deseando volver al octógono y que no piensa dejar pasar la oportunidad de medir fuerzas con Islam Makhachev; eso sí, cuando la UFC estime conveniente.

"Quiero acabar el año peleando con Makhachev. El escenario perfecto para mí sería pelear con él en la división de peso wélter porque de esa manera podría recoger mi tercer cinturón. Pero también sería un gran escenario para mí luchar entre 155 y 170 libras y crear un nuevo cinturón. ¿Por qué no llamarlo libra por libra? Porque él es el número uno y yo soy el número dos en este momento, aunque para mí mismo soy el número uno. Pero si metes a los dos mejores del mundo y colocas el cinturón libra por libra en el medio, el que gane será el mejor", aclara.

Todo a expensas de lo que ocurra en el peso ligero

Tal cual suena. Justin Gaethje derrotó a Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero y ahora le toca a Ilia Topuria pelear y confirmar que es el campeón en tal categoría. Ese será el paso previo, e ineludible, para verse las caras con Makhachev, combate que desea convertir en el de su coronación como tres veces campeón del mundo.