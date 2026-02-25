Conor McGregor se reafirma en su regreso a la UFC y deja caer su rival

El irlandés mete presión a la UFC para que le envíen el contrato con la pelea que, supuestamente, ha aceptado y que le permitiría volver en la Casa Blanca

“Me han ofrecido un oponente y una fecha y he aceptado. Esperando el contrato”, publicaba hace unos días un Conor McGregor que, poco después, se encargaba de borrar el propio mensaje y lo 'cambiaba' por uno de felicitación de la Pascua.

El controvertido luchador irlandés no es la mejor persona para guardar secretos. Si no es un farol, como también acostumbra, y se trata de un posible regreso en el gran evento de la Casa Blanca, no ha sido precisamente discreto y le habría arruinado el factor sorpresa a un Dana White que quiere ir desvelando poco a poco los combates que van a celebrarse en ese señalado 14 de junio de 2026.

"Tenemos varias opciones diferentes y el proceso de emparejamiento ya ha comenzado. La semana pasada cerramos la cartelera de la Casa Blanca. Presentamos dos opciones diferentes. No dije que estuviera listo. Dije que la cartelera ya estaba lista", confirmaba Dana White en el evento de Zuffa Boxing de hace unos días.

Conor McGregor insiste que ha dado el 'sí' a la UFC

McGregor, no contento con su desliz, ha incidido con una nueva publicación. “Día 15 de... ‘Acepté, enviad el contrato’”, escribía el exdoble campeón de la UFC, que presionaba así a la compañía, algo que no habrá gustado a un Dana White que le gusta tener el control y marcar los tiempos.

McGregor no sólo se conformaba con decir que había aceptado, sino que no tenía rubor en hablar de posibles rivales. Y, aunque en principio apuntó al luchador con que ha estado emparejado en los últimos tiempos sin llegar a pelear, Michael Chandler, ahora también lo hace con otro como el brasileño Carlos Prates, situado en el Top-5 del peso Wélter de la UFC.

“Debería ser -Chandler- sí”, contestó Conor McGregor ante la pregunta de un seguidor en redes sociales sobre el rival que habría aceptado. No obstante, dejaba una pista sobre alguien totalmente diferente. "El próximo en mi lista posiblemente sea un desconocido, amigos", añadía.

Cesar Prates contesta a Conor McGregor

Ante las especulaciones sobre ese posible duelo ante Carlos Prates en su reaparición, el que ha dejado claro que no quiere entrar en ese tipo de juegos es el brasileño, que ve muy cerca el cinturón de campeón y no quiere divagar con castillos en el aire.

“La gente solo está especulando, pero oficialmente no nos ha llegado nada. Obviamente, mi objetivo principal es Jack Della Maddalena. Es el hombre que me puede llevar al cinturón", afirma Prates, quien no obstante no cierra la puerta a una pelea contra el gran mito de las MMA. "Pero estamos abiertos a posibilidades”, dejó caer el brasileño.