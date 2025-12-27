Makhachev replica a Ilia Topuria y le califica de charlatán: "Está descontento con algo y tenemos que averiguar qué es"

El luchador daguestaní contesta a las palabras del hispano-georgiano, quien señaló recientemente cómo quería vencerle

La necesidad de parar de Ilia Topuria frustró algunos de los planes de la UFC para el inicio de este año y para el evento principal que espera en junio en la Casa Blanca. La idea, no oficial, pero cada vez más segura, era que el español defendiera su cinturón en el peso Ligero a principios de año y luchara con Islam Makhachev en Washington.

Esa deseada pelea entre los dos primeros del ránking libra por libra de la UFC tendrá que esperar, pero Ilia Topuria no se ha olvidado que el daguestaní 'huyó' de él cuando quiso que ésa fuera la pelea por el título en el peso Ligero y que su entorno, encabezado por el mítico Khabib Nurmagomedov, le ha menospreciado en más de una ocasión.

Por ello tal vez no se olvidó de nombrar a Makhachev cuando hace unos días rompió su silencio de las últimas semanas en una entrevista con el canal de youtube 'El Doberdan'. En este, Topuria no dudó en arremeter contra el actual campeón del peso Wélter en la UFC. "No quiero seguir haciendo predicciones acerca de nadie. Con el teclado todo el mundo tiene mucha valentía, mucho coraje, pero cuando llega la hora de la verdad no es así. El combate entre Makhachev y yo es una pelea que quiere ver todo el mundo y él hasta ahora no quiere aceptarlo", señalaba.

Topuria también tenía unas palabras directas contra Makhachev. "Él habla demasiado. Es muy fácil hablar desde miles de kilómetros y juzgarme. Pero cuando entras al octógono, vas viendo que no soy Jack Della Maddalena, ni Dan Hooker, ni todos esos paquetes a los que te has enfrentado anteriormente. Soy algo muy diferente y cuando te ponga mi mano derecha encima, vas a tener un sueño muy, muy largo", indicaba.

De hecho, El Matador no dudaba en señalar que le gustaría ganarle en lo que Islam Makhachev es fuerte, en el suelo. "Yo considero que mi punto fuerte es el suelo. En el suelo puedo sacarte una finalización de cualquier posición. Pero sí que es verdad que he aceptado que no es lo que el público quiere ver, pero quizás contra Islam sí que quieran verlo. Dominarlo de pie, darle sus 3-4 manos en el punto que tenga que darle, y después someterlo delante de Khabib, que son tan chulos y arrogantes que me gustaría someterlo delante de él. Y si después quiere pasar Khabib, le piso la cabeza con mucho gusto", afirmaba el hispano-georgiano.

Makhachev contesta a Topuria

Sobre estas palabras ha sido preguntado Makhachev en una entrevista sobre el popular canal ruso Ushatayka, enfocado a las MMA. Ahí, el daguestaní aseguraba que no le gustan las palabras de Topuria, al que calificó de charlatán. "Tiene algún tipo de odio hacia nosotros. Pero creo que lo solucionaremos. Ya sea antes de la pelea o quizás en el futuro... Está descontento con algo y tenemos que averiguar qué es", indico.

Makhachev también desveló un dato que concuerda con los movimientos que estaba haciendo la UFC antes de confirmar la pelea entre Pimblett y Gaethje para enero. Y que dejan claro que trataba de suplir a Topuria a lo grande. En este sentido, el daguestaní revelaba que le habían ofrecido pelear en ese primer evento de enero, pero que lo rechazó, y que su regreso sería entre abril y junio del próximo año.