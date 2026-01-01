Ilia Topuria marca la ruta a seguir en 2026: "Sé que todavía no he alcanzado mi mejor momento"

El luchador hispano-georgiano necesita resolver sus problemas personales antes de regresar al octógono y defender por primera vez su título mundial en el peso ligero

Ilia Topuria está en un impasse dentro de su gloriosa carrera en la UFC, pero no por ello pierde de vista el objetivo de seguir cosechando éxitos y, cómo no, mejorar para hacer realidad ese dicho que asegura que 'lo mejor está por llegar'.

Para hacer tal proclama el luchador hispano-georgiano ha hecho uno de las redes sociales, donde a través de su perfil expresa sus sensaciones en el presente, hablando de su crecimiento personal y el convencimiento de que 2026 será un gran año para él.

"Este año ha sido un viaje lleno de grandes victorias y también de giros inesperados. A veces la vida nos saca del guion que habíamos imaginado, pero es precisamente en esos giros donde aparecen las lecciones más valiosas y las verdaderas sorpresas. He aprendido a valorar cada segundo con mi familia y a no arrepentirme de nada, porque lo mejor siempre está por venir", comenta.

Lo cierto es que el curso que despide, el de 2025, ya ha sido fantástico para él; tanto es así que con su victoria noqueando a Charles Oliveira se ha convertido en dos veces campeón del mundo, puesto que ha obtenido los cinturones en el peso pluma y en el ligero. Su recorrido es fantástico, pero de igual modo anuncia que confía ciegamente en seguir marcando diferencias dentro del octógono.

"Aunque este año he logrado mucho, sé que todavía no he alcanzado mi mejor momento. Estoy más enfocado que nunca. En 2026 seguiré haciendo cosas aún más grandes. Lo mejor todavía está por escribirse", sentencia.

Ilia Topuria y una parada obligada por problemas personales

Hace algo más de un mes Topuria anunciaba que dejaba temporalmente las peleas para resolver un importante asunto familiar, ya que había sido amenazado y extorsionado, lo que le había llevado a entender que debía parar y tomar cartas en el asunto por la vía legal. Así lo ha hecho, pero a costa de no volver a combatir al menos hasta el segundo trimestre de 2026.

Una vez esté todo en su sitio llegará el momento de que primero defienda el cinturón del peso ligero, abriendo la puerta –en caso de victoria– a dar el paso de saltar al peso wélter para intentar ser triple campeón del mundo invicto, lo que le colocaría aún más como una leyenda viva de las artes marciales mixtas.