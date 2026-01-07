Ilia Topuria crea división en la UFC: "Voy a fastidiarlo, ese es mi trabajo"

Tanto Justin Gaethje como Paddy Pimblett están muy pendientes de un Topuria con el que se verían si logran vencer en el UFC 324 de próximo 24 de enero

Ilia Topuria lleva sin competir desde el pasado mes de junio y posiblemente no lo haga antes de mayo o junio de este año y, sin embargo, su nombre sigue siendo el principal protagonista en la UFC en este arranque de año. Su futuro rival saldrá del primer gran evento del año, que tendrá lugar el día 24 de enero, con una pelea entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje que parece secundaria hasta para alguno de los propios contendientes, que piensan más en el premio que representa Ilia Topuria que en lo que ahora tienen entre manos.

Sin embargo, la visión es muy diferente y eso puede marcar la pelea. Mientras que Pimblett repite una y otra vez que Topuria no puede retrasar la división, Gaethje sólo piensa en frustrar la visión de futuro del británico y derrotarlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Así lo han dejado claro ambos en sus primeras entrevistas en este arranque de año, a menos ya de tres semanas de que se vean las caras en Nevada. "Sé que los fans probablemente quieren a Paddy contra Ilia, como querían a Tony contra Khabib. Y voy a fastidiarlo, ese es mi trabajo", afirma en ESPN Justin Gaethje, quien está deseando de vencer a Pimblett para afrontar un duelo que le ilusionaría mucho frente a Topuria. "Es un reto precioso y me encanta lo asustado que estaré", señalaba sobre la posibilidad de cruzarse con El Matador.

Gaethje, sobre Topuria: "Es de lo mejor que he visto en este deporte"

"Confío en mi camino de la A a la B, es en lo que tengo que confiar. Confío en mi intuición, en mi capacidad para medir la distancia y el tiempo. Este deporte es una locura. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Todo se reduce a no cometer errores contra un tipo así. No comerte su derecha. No caminar hacia su derecha. Su gancho de izquierda y su combinación 2-3 es de lo mejor que he visto en este deporte", afirma el norteamericano, quien no duda en reconocer su admiración por Ilia Topuria.

Justo lo contrario que un Paddy Pimblett que va muy sobrado pese a que sólo ha derrotado en su carrera a un luchador rankeado en la UFC. Y que sigue pensando más en Topuria que en lo que tiene delante. "El campeonato interino es un título mundial. Pero la gente me dice que probablemente acabaré como Aspinall cuando gane a Gaethje. La gente dice que Topuria no volverá hasta dentro de un año por lo menos y que podría complicarse y estar dos años sin competir. Si se va a quedar fuera tanto tiempo preferiría que se fuese y dejara de retrasar la división, pero también quiero pelear con él. Es una situación sin salida. Quiero vencer a Topuria y demostrarle a todos que puedo vencerlo, pero al mismo tiempo si me va a hacer esperar como Tom a Jon Jones entonces, no, deja que la división siga adelante", afirma el británico en el canal de Youtube de Tom Aspinall, donde reitera su apoyo a Topuria en la situación que está atravesando, pero también confirmar su enemistad con el español.

"Necesitamos ver qué está pasando con Topuria. Como dije en entrevistas anteriores y eso es lo que siento, aunque no me guste el chico, lo siento por él", añade Pimblett.