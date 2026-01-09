Barça - Partizan: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Tras ganar al Maccabi a puerta cerrada, el Barça espera esta vez a un Partizan que llega con Jabari Parker y Joan Peñarroya

El Barça tiene un nuevo reto en el Palau Blaugrana, donde volverá a contar con los suyos después de haber tenido que jugar el martes a puerta cerrada su encuentro ante el Maccabi. Después de romper una racha de nueve derrotas consecutivas ante el Real Madrid el domingo, los de Xavi Pascual aprovecharon la inercia y despacharon a un Maccabi que tiró de orgullo para al menos no salir vapuleado de la Ciudad Condal.

Ahora llega otro equipo en crisis y con morbo, aunque por otros motivos. El Partizan aterriza en el Palau con Joan Peñarroya como entrenador y con Jabari Parker en pista, el técnico que hasta hace dos meses dirigía al Barça y el jugador que era la estrella en las dos últimas temporadas.

El técnico catalán vuelve para ver cómo jugadores con los que contaba poco o nada, como Willy Hernangómez o Miles Norris, ahora son importantes. O que otros que estaban señalados en los últimos años, como el base Tomas Satoransky, son fundamentales en el equipo. No estarán en el Barça los lesionados Juan Núñez y Will Clyburn, aunque Xavi Pascual recupera al escolta Darío Brizuela.

El Partizan, en pleno proceso de recomposición, llega con cambios tras la salida de hombres importantes y las llegadas del escolta Cameron Payne o del pívot Tonje Dzekiri. Aparte de Jabari Parker, que va recuperando protagonismo con la llegada del preparador catalán, también aparecen otros viejos conocidos como el griego Nick Calathes, el exmadridista Bruno Fernando y el ex de Unicaja Dylan Osetkowski. Ya no está Tyrique Jones, que se ha marchado a Olympiacos, pero sí Sterling Brown, que promedia 14 puntos y 2,6 rebotes por partido.

"Si cogen confianza será difícil. La clave será empezar muy serios y estar 40 minutos enchufados", avisa un Toko Shengelia al que "da igual dónde esté el Partizan en la clasificación". "Cuenta con jugadores muy talentosos que pueden enchufarse de repente en el partido y meter de fuera", advierte el georgiano.

A qué hora es el Barça - Partizan de la jornada 21 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Barça y el Partizan, perteneciente a la jornada 21 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 9 de enero a partir de las 20:30 horas en el Palau Blaugrana de Barcelona.

Dónde ver en TV y online el Barça - Partizan de la jornada 21 de Euroliga

Este partido entre el Barça y el Partizan se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ y M+ Deportes (diales 7 y 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.