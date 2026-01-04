El efecto Xavi Pascual derriba la 'casa blanca'

Tras nueve derrotas consecutivas ante los blancos, y con un Real Madrid que no perdía en su cancha desde meses y meses, los blaugranas imponen su ímpetu y acierto sobre el parqué

Definitivamente este es otro Barça, uno que no solo es mejor, sino que es capaz de plantarse en cancha del Real Madrid, donde los blancos no habían perdido aún en Liga ACB, meter 105 puntos y llevarse un triunfo que de paso también rompe una trayectoria de hasta nueve derrotas consecutivas ante el eterno rival. Exacto, el 'efecto Xavi Pascual' es muy real y ha derribado la casa blanca.

Lo cierto es que antes de empezar ambos entrenadores elogiaron el talento del contrincante y, visto lo visto, no andaban desencaminado al hablar de tal potencial ofensivo, y es que si algo se ha visto en el primer clásico de 2026 son canastas, sobre todo con la firma de dos blaugranas –Nico Laprovittola y Kevin Punter se fueron a los 19 puntos– y por parte merengue de un Mario Hezonja de hasta 27.

Sí, el partido fue desde primera hora un toma y daca en el que el acierto fue una constante, si bien el juego fluía más por parte catalana. Los de Pascual encontraban buenas posiciones de lanzamiento, mientras los de Scariolo parecían estar abocados a que cada ataque fuese de una complejidad extrema.

Mario Hezonja levanta al Real Madrid

Quizás por esa diferencia en el juego fueron los hoy visitantes quienes pegaron el primer estirón al marcador al colocarse 10 arriba en el segundo cuarto. No les duró mucho la alegría, ya que el Madrid supo sobreponerse justo antes del descanso para dejar la diferencia en cuatro puntos (44-48).

Ya tras el paso por vestuarios se vio la mejor versión de Hezonja, que se echó el equipo a sus espaldas para poner por delante al Madrid y provocar algún nervio en un Barça que no las tenía todas consigo; tanto es así que Xavi Pascual cambió a Willy Hernangómez nada más comenzar la segunda parte, lo cual le siguió poco después un tiempo muerto para aclarar conceptos de juego.

Nico Laprovittola se viste de MVP

Kevin Punter empezó genial, Tomas Satoransky clavó triples, Joel Parra cogía rebotes, pero todo cambió cuando Nico Laprovittola se puso al mando en el último cuarto. Fue entonces cuando el Madrid desesperó. El argentino convertía todos los ataques en puntos por su parte o asistencias a sus compañeros. Fue un puñal para los blancos, que pese a los continuos esfuerzos de su estelar alero croata terminaron claudicando por primera vez ante su eterno rival (100-105) desde abril de 2024.

Ficha técnica:

100. Real Madrid (24+20+31+25): Campazzo (15), Llull (9) Abalde (5), Hezonja (27) y Tavares (10) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (10), Krämer (-), Deck (7), Lyles (9), Garuba (3) y Len (-).

105. Barça (28+20+29+28): Satoransky (16), Punter (19), Cale (6), Norris (7), Hernangómez (8) -cinco incial-, Laprovittola (19), Marcos (3), Parra (13), Shengelia (8), Keita (-) y Fall (6).

Árbitros: Carlos Peruga, Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto . Eliminaron por faltas personales a Miles Norris, en el Barça.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 11.736 espectadores.