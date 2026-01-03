Alberto Abalde admite los ajustes, critica el calendario y señala a Kevin Punter de cara al Clásico contra el Barça

El jugador del Real Madrid cree que deben centrarse en ellos mismos dado que apenas han tenido tiempo tras jugar en la Euroliga contra el Dubái Basketball

Alberto Abalde lo tiene claro. De cara al Clásico de la Liga ACB de este domingo frente al Barça, el alero no duda a la hora de apuntar que el eterno rival ha mejorado mucho y que por tanto no será nada sencillo sellar el que sería el décimo triunfo consecutivo del Real Madrid frente a los balugranas.

Lo cierto es que no sorprende la actitud del gallego, ya que los catalanes han mejorado sus resultados desde el regreso de Xavi Pascual, que, con siete victorias en siete encuentros, se mantiene invicto en la competición doméstica para tener a los suyos en el cuarto puesto de la clasificación con 9 victorias y 4 derrotas en 13 partidos.

"Ellos han ajustado y cambiado cosas. Yo creo que están en un buen momento y bueno, nos van a exigir el máximo. Estamos todavía un poco recuperando del esfuerzo de ayer en la Euroliga. El Barça también jugó, pero bueno, tenemos hoy todo el día para mentalizarnos para el partido de mañana. Hemos hecho algún pequeño ajuste para dos o tres cosas, porque tampoco se pueden hacer grandes trabajos con este calendario", señala antes de subrayar que deben centrarse en las virtudes propias.

"Lo más importante es hacer énfasis en nuestras cosas, en lo que hacemos bien, independientemente de todas las armas que tiene el Barça, que son muchas, debemos intentar incomodarles o que saquen el menor rendimiento de ellas. Pero con tan poco tiempo para preparar el partido yo diría que es casi más importante centrarnos en lo nuestro", continuó.

Tal y como ha hecho varias veces su entrenador, Sergio Scariolo, el alero critica el poco tiempo de descanso entre partidos, después de que el Real Madrid consiguiese ayer su undécima victoria de la temporada en Euroliga ante el Dubái Basketball. "Tenemos momentos muy buenos y luego momentos no tan buenos, como el segundo cuarto de ayer, que fue muy malo. Hay que ser capaces de ser consistentes los 40 minutos, dar ese nivel de concentración, que cada canasta les cueste más al rival, algo que por momentos lo hacemos muy bien. Nos falta aumentarlo durante más minutos", indica.

Nueve triunfos consecutivos contra el Barça

El Real Madrid pretende ampliar su racha de nueve victorias seguidas contra los azulgranas, la cual comenzó en abril de 2024, aún con Joan Peñarroya en el banquillo del Palau. Así, el club blanco podría conseguir el décimo triunfo seguido ante su eterno rival, aunque no es algo que motive especialmente a la plantilla: "No pensamos mucho en ello. Al final todos los partidos son diferentes. (...) Creo que hay que focalizarse en el en el partido y no pensar mucho más. Evidentemente lo que queremos es ganar como cada Clásico".

Por ello, el alero indicó que este enfrentamiento es siempre "especial" y el equipo está "con ganas", por lo que espera un gran ambiente en el Movistar Arena para seguir liderando la tabla de la acb: "Es un partido súper especial siempre, además se da en unas fechas señaladas para todo el mundo. El horario va a permitir que los más jóvenes también disfruten del partido y haya un ambiente muy bonito. Evidentemente, nosotros nos tenemos que abstraer de todo eso y concentrarnos en el en el partido. Ojalá poder brindarle una victoria a nuestra afición".

La dificultad de frenar a Kevin Punter

"Es un grandísimo jugador, un grandísimo anotador, un peligro de anotación constante. Para defenderle no hay ningún secreto, es intentar que no esté tan cómodo. Igualmente, aunque le defiendas bien es un jugador que va a anotar seguro. Intentaremos que no le lleguen las coas fáciles y que se lo tenga que trabajar. Vamos a intentar entre todos ser capaces de contenerlo un poquito, pero es un gran jugador y la verdad que enfrentarme a él siempre es un es un reto importante", apostilló.