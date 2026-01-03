Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 14 de la Liga Endesa de baloncesto

La primera fecha de 2026 llega marcada por la disputa del Clásico entre Madrid y Barça, así como por un duelo a vida o muerte para el Granada ante San Pablo Burgos

Ya está aquí el primer Clásico de 2026. La 14ª jornada de la Liga ACB arriba con un Real Madrid - Barça que pinta excelente dado el buen nivel ambos en las últimas semanas, sobre todo de un conjunto catalán que con Xavi Pascual al mando ha mejorado enormemente. Y hay más, ya que el Covirán Granada prácticamente se juega la temporada ante San Pablo Burgos, mientras que no menos interesante será el Joventut - La Laguna Tenerife por la parte alta de la clasificación.

Empezando por el duelo entre los dos clubes más laureados sobre suelo español, tenemos que el Barça tratará de romper una racha de hasta 8 derrotas consecutivas contra su eterno rival. Para ello Xavi Pascual contará con el recuperado Toko Shengelia, si bien no tendrá por el momento a Will Clyburn, a quien le faltan algunas semanas para estar a disposición del técnico de Gavà.

En cuanto a los blancos, estos llegan con muy buenas sensaciones tras remontar en Euroliga al Dubái Basketball y asentarse en las diez primeras plazas de la clasificación. Aún siguen teniendo desconexiones durante los partidos, pero les sobra talento para sobreponerse a esos contratiempos.

Covirán Granada, ahora o nunca

Con un solo triunfo en lo que llevamos de temporada, el Covirán Granada tiene la oportunidad de agarrarse a la esperanza de la salvación derrotando en casa al San Pablo Burgos, justo el equipo que le precede en la clasificación. "Los jugadores saben perfectamente qué tipo de partido es. A veces, inconscientemente dices la palabra 'final'", comenta Ramón Díaz, entrenador de los andaluces.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán, pero en esta ocasión han optado por emitir el clásico.

En esta jornada, al ser intersemanal, el partido en abierto por DAZN es el Real Madrid - Barça que se juega el domingo a las 12:30 horas; siendo además el que retransmite en esta ocasión Esport 3.

Horario y dónde ver por TV la jornada 14 de la Liga Endesa

Sábado 3 de diciembre de 2025

Joventut - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Covirán Granada - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Río Breogán - Unicaja. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 4 de diciembre de 2025

Real Madrid - Barça. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn (en abierto), Movistar y Orange.

Hiopos Lleida - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn (en abierto), Movistar y Orange.

Baskonia - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Basquet Girona - Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.