Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las exhibiciones de Unicaja y Valencia Basket en la jornada 13

La escuadra taronja establece un nuevo récord en la Liga Endesa al lograr hasta 79 puntos en la segunda mitad ante el Bilbao Basket

En una extraña jornada 13 de la Liga ACB que comenzó el 29 de diciembre de 2025 y concluye el 2 de enero de 2026, el espectáculo no ha dejado de acompañarnos, sobre todo de la mano de un inmenso Valencia Basket que ya es segundo en la clasificación general. Pero hay más, ya que San Pablo Burgos logró su segunda victoria de la temporada y el Real Madrid acabó con la rebelión del UCAM Murcia.

Empezando por Miribilla, donde el Bilbao Basket intentó plantar cara al Valencia Basket, lo cierto es que vivimos una auténtica masacre a favor de los taronja, una que se mide por un resultado aplastante de 72-116 y que nos deja además la máxima anotación en un tiempo en la historia de la competición española, ya que los de Pedro Martínez se marcharon hasta los 79 puntos en la segunda mitad.

La victoria sirve a los valencianos para encaramarse a la segunda plaza de la clasificación, ya que asaltar el liderato parece imposible ante un Real Madrid que se impuso en terreno del UCAM Murcia por 80-91. Los blancos tiraron de talento para cerrar el choque en los últimos minutos.

Esperanza para San Pablo Burgos

Ya por abajo, el San Pablo Burgos se agarra a la opción de la permanencia derrotando en casa al Dreamland Gran Canaria para sumar su segunda victoria de la temporada. Más complicado lo tiene un Covirán Granada que pasa a ser colista tras perder en territorio tinerfeño contra La Laguna.

Resultados de la jornada 13 de la Liga ACB

Río Breogán 100-103 Baskonia

San Pablo Burgos 94-81 Dreamland Gran Canaria

Unicaja Málaga 105-83 Joventut Badalona

La Laguna Tenerife 80-75 Covirán Granada

UCAM Murcia 80-91 Real Madrid

Bilbao Basket 72-116 Valencia Basket

MoraBanc Andorra 79-87 Hiopos Lleida

Barça 100-80 Casademont Zaragoza

BAXI Manresa 95-97 Basquet Girona

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 13

1. Real Madrid 12 - 1 (+131)

2. Valencia Basket 10 - 2 (+118)

3. UCAM Murcia 10 - 3 (+131)

4. Barcelona 9 - 4 (+75)

5. La Laguna Tenerife 9 - 4 (+77)

6. Unicaja 8 - 5 (+32)

7. Joventut 8 - 5 (+64)

8. Kosner Baskonia 7 - 5 (+12)

9. Basquet Girona 6 - 7 (-67)

10. Dreamland Gran Canaria 5 - 7 (-14)

11. Río Breogan Lugo 5 - 8 (-45)

12. Surne Bilbao Basket 5 - 8 (-13)

13. Baxi Manresa 5 - 8 (-59)

14. Hiopos Lleida 5 - 8 (-88)

15. Casademont Zaragoza 4 - 8 (-18)

16. Morabanc Andorra 4 - 9 (-113)

17. San Pablo Burgos 2 - 11 (-115)

18. Covirán Granada 1 - 12 (-97)