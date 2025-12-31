El Real Madrid se comerá las uvas como líder de la ACB

El equipo de Scariolo gana al UCAM Murcia a domicilio en un partido donde aportaron todos y vio al mejor Alex Len

Cuando el Madrid se pone serio, muy bueno debe ser el rival para ganarle. Y en España, muy pocos están a la altura. Se jugaba el liderato de la ACB en Murcia, en un Palacio de los Deportes lleno, con 7.500 espectadores que esperaban una nueva machada de los suyos, y sacó su versión más seria (80-91) para dejar claro que en esta Liga, al menos por ahora, manda él.

Los blancos sólo perdieron el último cuarto, de uno, y mostraron de principio a fin una regularidad que no se vio a principios de temporada y en la que algunos de los menos habituales, como Alex Len, sobresalieron.

Esta vez los de Scariolo no tuvieron que tirar de alguna milagrosa actuación o exprimir a alguna de sus estrellas. Sólo tres pasaron de los diez puntos y el que más anotó fue un Campazzo que se fue a los 15. No hacía falta, lo que necesitaba era fondo de armario y estar frescos, y ahí todos aportaron por igual.

Ante eso, el UCAM Murcia opuso ilusión y la calidad que viene demostrando, pero sólo le dio para ir a remolque de su rival y no perderle la cara al partido hasta el final. Con sus estrellas bien defendidas, el resultado se puede considerar hasta corto.

Unicaja revive a costa del Joventut

La lucha por el liderato no era el único partido importante con el que se cerraba el año en la ACB, también había un duelo de dos de los equipos que pelean por ser cabezas de serie en la Copa. Y ahí, Unicaja se repuso de las dos últimas derrotas y pasó por encima (105-83) de un Joventut que sigue echando mucho de menos a Ricky Rubio, ausente por segundo partido consecutivo.

Pese al marcador final, el partido estuvo igualado hasta el último cuarto, cuando los de Ibon Navarro se escaparon definitivamente gracias a su mayor fondo de armario. Los nuevos, Audige y Rubit, ya carburan.

También jugaba el La Laguna Tenerife, que llegaba de perder el duelo canario ante el Dreamland y que se recompuso (80-75) a costa de un Covirán Granada cada vez más hundido. Los granadinos dieron otra vez la cara y, como suele pasarles, se la partieron. Llegaron empatados a 14 segundos del final, pero un triple de Marcelinho Huertas decantó la balanza.

Y lo de que los nazaríes están hundidos es literal, porque ya se han quedado solos en la cola. El San Pablo Burgos logró su segundo triunfo de la temporada a costa, precisamente, del Dreamland Gran Canaria, que pagó el esfuerzo del domingo y cayó (94-81) ante un rival que tuvo a Corbalán como mejor hombre.

Resultados ACB hoy 30 de diciembre

UCAM Murcia 80-91 Real Madrid

La Laguna Tenerife 80-75 Covirán Granada

San Pablo Burgos 94-81 Dreamland Gran Canaria

Unicaja 105-83 Joventut