Unicaja deja claro su papel en la NBA Europa

Su presidente, López Nieto, explica cómo van a ser las franquicias europeas y las opciones de Málaga de poder competir en ella

En dos años arranca la NBA Europa y aunque ya han aclarado quienes son las ciudades que participarán en ella y se ha filtrado con quien están negociando hay muchas cosas que están en el aire. En medio de estas negociaciones, en lo referente al caso español, se ha hablado mucho del Real Madrid y del Barça. Y, de hecho, tanto la capital de España como la Ciudad Condal son dos de esas doce plazas fijas que filtró el máximo responsable de la NBA en Europa.

Sin embargo, también se ha hablado mucho en los últimos meses de Valencia o de un Unicaja Málaga que tiene muy buena sintonía con la FIBA, con la que llega la NBA, por la presencia del exjugador cajista Jorge Garbajosa.

De lo que se venía hablando en los últimos tiempos era que Unicaja podría integrar una especie de Segunda división de esa NBA Europa, que peleara cada año por estar entre los dieciséis franquicias que van a luchar en lo que sería la 'Primera división'.

Las especulaciones eran muchas, pero el actual presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, las ha aclarado todas. Desde que Unicaja no puede ser nunca una franquicia de la NBA hasta cómo va a ser el sistema de 'ascensos' a esa máxima categoría de la NBA Europa o cuanto va a costar tener una franquicia fija en tu ciudad, algo que España sólo van a tener Madrid y Barcelona.

Unicaja nunca va a ser una franquicia NBA

“El Unicaja nunca va a ser una franquicia de la NBA. Lo serán ciudades muy grandes, con un modelo de negocio en sitios como Madrid, Barcelona, Estambul, París... algunas ciudades que compondrían las franquicias fijas y que tienen que pagar, según dicen, 500 millones de euros en diez años, con un contrato de televisión. Y luego hay cuatro plazas a través de las cuales el resto de equipos que compitamos en la Basketball Champions League, o por las Ligas nacionales, a lo mejor podremos acceder cada temporada. Habrá cuatro puestos y ese será nuestro objetivo”, señalaba el máximo dirigente de Unicaja, descartan toda especulación sobre la posibilidad de que Málaga forme parte de esa elite.

López Nieto reconoce que le faltan datos y, de hecho, quedan muchas cosas por decidir en la conformación de la NBA Europa, pero sí avisa que será muy diferente a la Euroliga, donde los equipos 'invitados' pagan entre 3 y 5 millones por jugar y no reciben beneficios de la televisión y de la publicidad. “No conozco todavía el entramado de reglas, pero lo que ellos han defendido en todo momento es que si jugamos la competición de la NBA un año, el ingreso económico será similar o por lo menos parecido al de las franquicias fijas. Eso no ocurre en la Euroliga, de la que no sé quién se va a ir", desvela.

Lo que sí tiene claro es que, o llegan a un acuerdo o el baloncesto Europeo se va a meter en un lío. "Sería un error que sobrevivieran las dos, tendrían que llegar a un acuerdo sólido para que el baloncesto ordene su mapa, el más desordenado de todos los deportes, porque no puede haber cuatro o cinco competiciones europeas. Si salen las dos dividimos los intereses, con los jugadores cargados de partidos, las lesiones se producen con mucha frecuencia... Y es difícil que se llenen los pabellones con partidos cada dos días. Es un problema de egos. Hay que ponerle sentido común con una competición que tuviera un retorno económico real y una segunda fuerte para que se accediera, llámalo NBA y Euroliga”, indica el exárbitro de fútbol.