El Real Madrid venga algunas afrentas recientes

El equipo madridista logra cerrar el año invicto en casa tras remontar (91-82) en un duro partido ante Unicaja, que llegó a ganar de 14 en el tercer cuarto

Con un partidazo de Garuba, la regularidad de los últimos partidos de Hezonja y el buen hacer de Campazzo, Maledon y Feliz en la dirección, el Real Madrid logró mantener invicto su pabellón en 2025 y cerrar el año con un triunfo importante (91-82), ante el equipo que más problemas le ha dado últimamente, un Unicaja que había sido el único capaz de quitarle títulos en España hasta que este año también lo logró el Valencia Basket en la Supercopa.

Los malagueños metieron el miedo en el cuerpo a los de Scariolo y llegaron a ponerse catorce arriba en el arranque del tercer cuarto, pero ahí llegó la reacción blanca. El Madrid apretó en defensa, ya afrontó el último cuarto por delante y no dejó que se le escapara la victoria.

"Ha sido un partido duro, contento por la victoria. Era un duelo importante para nosotros, queríamos seguir sumando en liga. Somos líderes, queremos seguir sumando y de cara a la Copa seguir apretando", afirmaba un Usman Garuba que coge galones en la ACB y que finalizó el duelo con 13 puntos, capturó 3 rebotes y recuperó dos balones para 13 dígitos de valoración.

Scariolo se quejó tras la derrota de Mónaco, el viernes, que algunos de sus jugadores habían estado al límite, por lo que se esperaba que reservara algunos para este duelo, pese a la importancia del mismo. No se vio vestidos de corto a Trey Lyles y Chuma Okeke, por lo que se intuye que se refería a ellos. Y que necesitará de su concurso para los duelos que le esperan martes, viernes y domingo, UCAM Murcia, Dubai Basketball y Barcelona, respectivamente.

El Madrid sabía lo que le esperaba y ni por esas pudo frenar en la primera mitad a un Unicaja que ha sido el único capaz de ganarle en ACB en todo el año junto al Baskonia. Los de Ibon Navarro, con un Chris Duarte cada vez más adaptado al juego europeo, fueron, simplemente, mejores en el cómputo de los dos primeros cuartos. Pese al buen inicio blanco, con Sergi Llull y Mario Hezonja enchufados, los andaluces aguantaron el tirón y se fueron en cuanto el Madrid aflojó algo.

Sulejmanovic lidera a Unicaja y mete miedo al Madrid

En un gran segundo cuarto, en el que el Madrid hizo aguas en la pintura ante Emir Sulejmanovic y, fuera, frente a la movilidad de los malagueños, Unicaja se escapó y bastante fue que los blancos sólo estuvieran ocho abajo (46-54) al descanso.

El inicio del tercer cuarto hizo presagiar la primera derrota en más de un año en casa. El 2-8 con el que arrancó auguraba otro mal día, como en la última final copera, ante este mismo conjunto. Sin embargo, ahí cambió el viento y el huracán que sopló desde el bando madridista dejó en nada esa ventaja antes incluso de que empezaran los diez últimos minutos.

Del 48-62 se pasó a un 71-66 tranquilizador para los blancos, logrado en parte gracias al esfuerzo defensivo de Alberto Abalde y Usman Garuba, que se pusieron el mono de trabajo y contagiaron a sus compañeros. Con todo a favor, el Madrid no cometió esta vez el error de dejarse ir. Unicaja no se rindió y se mantuvo a tiro, pero no tenía las facilidades ni el acierto de los dos primeros cuartos y eso permitía a los blancos mantener la ventaja. Theo Maledon, con sus finales habituales, se encargó de darles la puntilla.

Ficha técnica del Real Madrid 91-82 Unicaja

Real Madrid (27+19+25+20): Campazzo (11), Llull (6), Procida (4), Hezonja (19), Tavares (7), -cinco inicial-, Maledon (15), Abalde (5), Deck (4), Garuba (13), Len (-), Feliz (7).

Unicaja Málaga (30+24+12+16): Perry (11), Duarte (16), Barreiro (2), Webb III (-), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Díaz (4), Tillie (12), Sulejmanovic (7), Kalinoski (-), Audige (6), Rubit (3), Tyson Pérez (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tavares (m.38).