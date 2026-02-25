Unicaja se sitúa en la 'pole' para fichar a una estrella anotadora de la ACB y apunta al debut en la NBA Europa

El equipo malagueño estaría peleando con La Laguna Tenerife y con el Dreamland Gran Canaria para hacerse con los servicios de Santi Yusta

Unicaja regresaba a los entrenamientos tras su derrota ante el Madrid en cuartos de la Copa del Rey con muchas bajas en sus filas, la lesión de Olek Balcerowski -tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda-, una noticia que llena de ilusión a la entidad de cara al futuro y la posibilidad de hacer un fichaje de campanillas para la próxima temporada.

Este último caso es el más llamativo y es algo que suele aparecer justo cuando llegan los parones en estas fechas y suelen coincidir con la Copa del Rey. El hecho de que muchos dirigentes, agentes y jugadores coincidan en la sede donde tiene lugar esta cita alimenta las noticias. Es el caso de un Luwawu-Cabarrot que lleva semanas sonando para el Barça, de De Larrea en el caso del Real Madrid o, si hablamos de Unicaja, la posibilidad de fichar a Santi Yusta.

El excanterano del Real Madrid es una de las estrellas encestadoras de la ACB, un jugador protagonista consolidado en el Casademont Zaragoza y en la selección española, y que lleva años en un equipo que sólo lucha por la salvación, de ahí que empiece a sonar con fuerza para conjuntos con miras más altas.

Unicaja no es el único equipo interesado, pues según publica Encestando, La Laguna Tenerife también puja por su regreso, así como el Dreamland Gran Canaria. El alero madrileño tiene contrato en vigor con los maños hasta el próximo año, pero una cláusula de rescisión de 400.000 euros, nada barata para un equipo fuera de la Euroliga.

Yusta garantiza puntos. No en vano, promedia este año en la ACB 17,1 puntos, 4,3 rebotes y 22 asistencias por partido, números que bajan algo en la FIBA Europe Cup, aunque siguen siendo muy altos.

A eso se añade que es español, con lo que ocuparía cupo, y eso es un valor al alza con equipos cada vez más llenos de extracomunitarios y foráneos, en los que muchos entrenadores tienen que hacer malabarismos para realizar sus convocatorias.

Unicaja, con serias opciones de inaugurar la NBA Europa

La otra ilusionante noticia para Unicaja llega directamente de la NBA. Según se ha desvelado, durante una reunión reciente celebrada en Ginebra, se le ha informado a los clubes de la Champions League FIBA, de la que Unicaja es el vigente campeón, que los dos mejores equipos de esta competición, los que jueguen la final del próximo año, disputarán la primera edición de la NBA Europa, que si nada se tuerce arrancaría en la temporada 2027-28.

Así lo asegura Eurohoops, que también desvela que las dos plazas restantes se disputarán en torneos clasificatorios de fin de temporada que se jugarían a finales de junio de 2027. Hay que recordar que hay 12 franquicias que serán fijas, dos de ellas españolas: Madrid y Barcelona.

Ese sistema, que seguiría de forma similar en los años siguientes, permitiría a los clubes de mayor rendimiento en la Champions luchar por hacerse un hueco en una competición mucho más rentable y que les permitiría seguir creciendo.