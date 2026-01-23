El Unicaja habla claro de la NBA Europa: "Pretende darle cobertura a largo plazo a tan buen producto deportivo"

Antonio Jesús López Nieto, presidente de la entidad costasoleña, analiza la actual situación del baloncesto europeo con el próxima desembarco del gigante estadounidense

La NBA Europa no tiene equipos, sistema de competición o financiación cerrada, pero por su propia marca ha creado un enorme revuelo con su anunciado aterrizaje para octubre de 2027. Bueno, eso y que parece cada vez más claro que el Real Madrid será su emblema de presentación, y claro, es que no hay ninguna entidad más laureada en el Viejo Continente. Pues bien, justo en ese escenario es en el que ha tomado la palabra el Unicaja de Málaga.

El equipo de la Costa del Sol renunció en 2021 a continuar en la Euroliga y desde entonces ha levantado en dos ocasiones la Basketball Champions League de la FIBA, socio de la NBA en esta nueva aventura aún en fase embrionaria. Muchos no entendieron aquel paso, pero el tiempo ha dado la razón a los andaluces, que ahora abordan la problemática del deporte de la canasta en Europa a través de su presidente, Antonio Jesús López Nieto.

La Euroliga, una apuesta fallida

"La Euroliga es muy bonita para el espectador, un sufrimiento para el jugador y una pérdida de dinero para los clubes basada en el mecenazgo. Y lo que yo creo, es que lo que pretende la NBA es darle cobertura a largo plazo a tan buen producto deportivo", comenta durante su intervención en el programa 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

Más allá de que vea la actual Euroliga como una apuesta fallida, lo que tiene claro el otrora árbitro es que no se puede consentir que haya dos competiciones de tal calibre, ya que perjudicaría a absolutamente todos. "Sería un error que sobrevivieran las dos. Tendrían que llegar a un acuerdo sólido para ordenar el mapa. No puede haber cuatro o cinco competiciones europeas. Dividimos intereses, cargamos a los jugadores de partidos, aumentan lesiones y es difícil llenar pabellones con partidos cada dos días. Es un problema de egos. Hay que poner sentido común", explica.

El Unicaja se desmarca de la NBA Europa

Ya centrado en el futuro de Unicaja y en la renuncia de hace años a la Euroliga, López Nieto aclara que el equipo de la Costa del Sol no está hecho para la actual máxima competición continental ni en la hipotética NBA Europa.

"El Unicaja nunca va a ser una franquicia fija de la NBA. Lo serán ciudades muy grandes… y luego habrá plazas por acceso deportivo. Tiene que haber una competición con retorno económico real y una segunda fuerte para acceder. Llámalo NBA o Euroliga, pero con sentido. Cuando decidimos ir a la BCL no fue por el millón para el campeón; fue por el sistema de competición. La Euroliga es preciosa para verla… pero no está diseñada para nosotros. No tenemos manta para ella", sentencia.