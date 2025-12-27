Usman Garuba alza la voz y responde a Scariolo sobre la exigencia de jugar en el Real Madrid: "Habrá días buenos y otros malos, pero tenemos que estar listos siempre”

La 'Pantera de Azuqueca' es uno de los jugadores destinados a tirar del carro este domingo en el duelo ante Unicaja

Usman Garuba será uno de los hombres importantes de los que tire Sergio Scariolo para tratar de mantener el invicto del Movistar Arena, un pabellón en el que el Real Madrid no ha perdido en ACB desde en todo el 2025 y en el que tiene un récord de imbatibilidad que va creciendo.

El equipo blanco, no obstante, llega a este duelo tocado por los problemas físicos, algunos jugadores al límite y una dura derrota (100-95) acaecida este viernes en Mónaco. Scariolo suele rotar mucho en la ACB y esta vez lo tendrá que hacer más, aunque le llegan en dos días dos de los rivales más duros -Unicaja y UCAM Murcia- y tendrá que jugar bien con sus piezas si quiere sacar adelante los partidos.

"Ganar sería muy importante para nosotros. Queremos seguir sumando para nuestra afición. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos posibles y estamos en buen camino, pero tenemos que seguir trabajando. Debemos tener mentalidad ganadora siempre. Habrá días buenos y otros malos, pero tenemos que estar listos siempre”, señalaba Garuba, que le ha servido de revulsivo a Scariolo en más de una ocasión este año y que tratará de dar descanso, junto a Alex Len, a un Tavares muy sacrificado.

Los números ante Unicaja están muy claramente a favor del Madrid, ya que ambos equipos se han enfrentado en 79 ocasiones en la fase regular de la Liga Endesa, con 21 victorias del Unicaja y 58 del Real Madrid. Y, en terreno madridista, la diferencia es mayor, pues los malagueños sólo han ganado en cinco ocasiones por 35 triunfos de los blancos.

Garuba no se fía de Unicaja

Pese a ello, Garuba no se fía. “Espero un partido físico. Es un rival que pone el nivel físico al máximo y tenemos que estar preparados mentalmente. Habrá altibajos en cualquier momento del partido porque es un equipo con mucho nivel. Están en un buen momento de la temporada”, reconoce el de Azuqueca de Henares.

Después de la derrota ante el Mónaco y, sobre todo, de que UCAM Murcia -su rival el martes- venciera al Valencia Basket la pasada semana, vencer es clave para los madridistas, ya que les daría muchas opciones para acabar como líderes el año y, además, casi les aseguraría un puesto como cabezas de serie en la próxima Copa del Rey, ya que Unicaja es uno de los equipos que pelean por entrar en las cuatro primeras posiciones. “Es un partido clave para nosotros, para seguir prolongando nuestras victorias en Liga. Llevamos muchos partidos seguidos y queremos sumar victorias en este tramo”, ratifica Usman Garuba.