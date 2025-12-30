UCAM Murcia - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Liga ACB

UCAM Murcia y Real Madrid se juegan el liderato de la Liga ACB en un Palacio de los Deportes murciano que retirará la camiseta con el número 27 que llevó durante años su capitán Sadiel Rojas

El Real Madrid defiende este martes su liderato en la Liga ACB ante el segundo clasificado, un UCAM Murcia que hace tan sólo ocho días derrotó al Valencia Basket y que sólo ha cedido en dos encuentros en toda la temporada. Por números, el choque que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Murcia es el más atractivo que se puede ver ahora mismo en la ACB y, de hecho, estará el liderato en juego, ya que sólo hay una victoria entre ambos en la clasificación.

Ambos equipos llegan a esta decimotercera jornada de la ACB después de haber remontado sendos partidos que perdían en el tercer cuarto ante los dos representantes andaluces de la competición. El conjunto que entrena Sito Alonso lo logró en Granada, ante un necesitado Covirán que se escapó en el marcador tras el descanso y llegó a ir ganando de ocho mediado el último periodo, pero al que la presión extra que le otorga su comprometida posición le pasó factura al final.

El Real Madrid también lo tuvo complicado, pese a jugar en casa. Unicaja acostumbra a ponerle las cosas difíciles y, una vez más, lo hizo. Los de Ibon Navarro llegaron a ir ganando de catorce en los primeros minutos del tercer cuarto, pero la reacción defensiva madridista logró equilibrar el encuentro y los de Scariolo resolvieron en el último periodo.

A priori, el favorito es el Madrid. Por números, el equipo blanco valora 9,08 créditos más por partido que el UCAM Murcia con un 106,25 de los blancos y un 97,17 de los granas. Los de Scariolo son mejores en ataque, en tiros de campo, en asistencias o en recuperaciones, pero no lo son en defensa y en el rebote, aparte de en lanzamientos de tres, algo que puede decantar la balanza para el conjunto de Sito Alonso. A eso se añade el empuje de un pabellón que ha sido clave en los últimos partidos y que estará lleno, como ya lo estuvo frente al Valencia Basket.

El choque servirá para homenajear al dominicano Sadiel Rojas, quien fue capitán del UCAM Murcia y pasó nueve años en el equipo, desde 2014 hasta 2023. El UCAM aprovechará el partido para retirar su camiseta con el número 27. "Va a ser un día maravilloso. Me siento muy orgulloso y es una bendición y un gran un honor poder estar aquí", indicaba el dominicano, quien veía al conjunto grana con confianza para ganar: "El equipo está jugando muy bien, pienso que vamos a ganar al Madrid y seguro que el Madrid también lo sabe".

A qué hora es el UCAM Murcia - Real Madrid de la jornada 13 de la Liga ACB

El duelo entre el UCAM Murcia y el Real Madrid, que pondrán en juego el liderato de la Liga ACB, tendrá lugar este martes 30 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Dónde ver en TV y online el UCAM Murcia - Real Madrid de la jornada 13 de la Liga ACB

El UCAM Murcia recibe al Real Madrid en un choque de la decimotercera jornada de la ACB, que servirá para cerrar 2025 y abrir 2026 -cuatro partidos se juegan el viernes- y que, como la mayor parte de los encuentros, se televisarán por Dazn, que tiene los derechos, así como por los canales de Dazn de las plataformas de Movistar y Orange.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.