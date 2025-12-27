El UCAM Murcia le disputará al Real Madrid el liderato de la ACB

Remontada final en Granada de los murcianos, que llegarán al martes ante los madridistas igualados o en condiciones de hacerlo; el Joventut gana al Breogán y da un paso clave para la Copa

El UCAM Murcia se gana disputarle al Real Madrid el liderato de la ACB. Ocurra lo que ocurra este domingo en el duelo entre el club madridista y Unicaja, los murcianos estarán en condiciones de alcanzarlos, como poco, en la tabla en el duelo directo que ambos equipos mantendrán en terreno murciano entre semana.

Eso es posible gracias a una remontada espectacular (79-86) en los últimos minutos de un UCAM Murcia que perdía por una desventaja de en torno a los diez puntos durante casi todo el tercer cuarto, pero que en un último periodo donde frenó al Covirán Granada acabó dejando a los andaluces sin premio.

“Nuestra defensa en los diez últimos minutos ha sido de un nivel excelente y por eso hemos tenido la opción de ganar el partido. Se ha ganado desde la defensa y porque cuando el partido estaba igualado la presión ha cambiado de sitio”, señalaba Sito Alonso, técnico del equipo murciano.

La realidad es que hasta ese tercer cuarto, en el que se fueron los granadinos, el partido había sido igualado y ambos equipos se habían puesto en ventaja a base rachas y parciales. El equilibrio al descanso (43-41) confirmaba esa igualdad. Todo se desequilibró tras este parón tras un 10-0 de parcial que llevó, mediado este cuarto, a los granadinos a verse ganadores de su segundo partido de la temporada.

Cate lideró el 'regreso' murciano, que entró en el último cuarto totalmente metidos en el partido y envalentonados por la remontada. Ahí, como dijo Alonso, la defensa visitante brilló a un gran nivel y, pese a que el Covirán hizo otro intento de escapada (74-66), en cuanto el duelo se equilibró de nuevo, los granadinos, muy necesitados de victorias, se vieron superados por la presión.

De Julius, autor de 23 puntos, y Devontae Cacok, clave en los últimos minutos, fueron los mejores del UCAM; mientras que por el Covirán destacaron Matt Thomas (17) y los ex béticos Lluis Costa (15) y Babatunde (15).

El Joventut da un golpe de efecto (83-75) para estar en la Copa del Rey

Por otro lado, en el partido que cerraba este sábado, el Joventut dio un zarpazo casi definitivo para asegurarse su billete para la Copa del Rey después de vencer al Río Breogán por 83-75 en un encuentro igualado, que se decidió en los últimos instantes.

Ludde Hakanson, con 12 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes, aprovechó la ausencia de Ricky Rubio y fue uno de los jugadores clave para que los badaloneses consiguieran la octava victoria de la temporada en la Liga Endesa. Hunt (15) y Tomic (12) rindieron a su altura habitual y complementaron al sueco.

"La diferencia de ocho puntos al final no refleja cómo ha ido el partido. Pese a no ganar, hemos hecho el trabajo que queríamos hacer. Ganar en Badalona es muy complicado", reconocía Luis Casimiro, técnico del Breogán, que aún sueña con poder reengancharse a la lucha por la Copa, que está cada vez más igualada por la parte de abajo.