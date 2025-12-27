El Baskonia ya mira al futuro con otro aire

El equipo de Galbiati gana de nuevo en ACB y se consolida en puesto de Copa del Rey; el Baxi Manresa se mete también en la lucha a costa del Casademont Zaragoza

El Kosner Baskonia sigue creciendo y asentándose en posiciones de Copa del Rey. Tras su meritorio triunfo de la pasada semana en Málaga, al fin ha podido disfrutar de una victoria cómoda. Ha sido a costa del colista, un San Pablo Burgos que peleó pese a todo, pero acabó sucumbiendo por 89-77 ante la superioridad rival.

Liderados por su jugador más regular, Tim Luwawu-Cabarrot, con 28 créditos de valoración, y por un Eugene Omoruyi que encadenó otro buen partido y está demostrando ser un gran fichaje, los de Paolo Galbiati no tuvieron problemas para sumar un triunfo más. En el equipo burgalés, sin Raúl Neto y Dani Díez, Jhivran Jackson estuvo demasiado solo en la anotación y solo se vio acompañado por las apariciones esporádicas de Ethan Happ y Gonzalo Corbalán.

El 28-16 con el que finalizó el primer cuarto ya dejaba clara la aptitud de unos y otros. El San Pablo había salido a dar guerra, pero se había encontrado con un rival que, con Tim Luwawu-Cabarrot y Eugene Omoruyi, se plantó en dos arreones con una cómoda ventaja. Eso y la buena defensa baskonista del segundo cuarto bastó para que la diferencia se fuera a los veinte puntos. El 54-36 con el que se llegó al descanso hacía ver que, salvo un cambio radical, el triunfo se quedaría en el Buesa Arena.

Ese 'milagro' lo dejó caer un Jhivran Jackson que lideró la ofensiva del San Pablo en el arranque de un tercer cuarto en el que el Baskonia encajó un 0-12 que volvió a meter en el partido a sus rivales. Matteo Spagnolo frenó la acometida y la agresividad burgalesa, que obligó a hacer muchas faltas y concedió muchos tiros libres, hizo el resto. El San Pablo había luchado, pero perdía por un claro 72-56 que hacía casi imposible la remontada en la recta final.

Los de Porfi Fisac quisieron morir matando y con un último parcial de 2-12 final dejaron un marcador asumible y se pudieron ir con la cabeza alta, y con moral de cara a futuros encuentros.

El Manresa hace daño en Zaragoza (83-95)

Quien también se mete de lleno en la pelea por las plazas de Copa del Rey tras un irregular inicio de temporada es el Baxi Manresa. El equipo vallesano superó a domicilio al Casademont Zaragoza (83-95) en un partido donde los de Ocampo siempre estuvieron por delante con pequeñas rentas y contestaron de forma contundente, con un parcial de 23-39, cuando los locales los alcanzaron mediado el tercer cuarto.

El excapitán del Barça Pierre Oriola (21 puntos), junto a Agustín Ubal (18) y a recién llegado Ferran Bassas, que firmó un doble-doble de 10 puntos y 11 asistencias, acabaron con la resistencia zaragozana.

La mala tarde de Santi Yusta, su máximo anotador y que aunque anotó 17 puntos, muchos fueron con el partido ya resuelto, resultó un lastre que no pudo superar el conjunto maño. Aparte de Yusta, sólo Bell-Haynes (12) y Robinson (13) superaron la decena de puntos. El ataque aragonés, esta vez, no fue el de otras veces y lo acabaron pagando.