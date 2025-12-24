Paolo Galbiati celebra la decisión de Baskonia con Kobi Simmons: "Estoy muy contento de que termine la temporada con nosotros"

El base, quien llegó en principio con un contrato para dos meses, ha convencido a todos los estamentos de la entidad vitoriana para sellar un nuevo acuerdo hasta final de la presente campaña

Tal y como se esperaba desde hace días, el Kosner Baskonia ha renovado a Kobi Simmons hasta el final de la temporada, según ha anunciado el club vasco tras finalizar su encuentro de la Euroliga en la pista del Valencia Basket, el cual se saldó con derrota por 91-81.

Conocida la firma del base, quien llegó con un contrato corto para cubrir lesiones, el entrenador italiano de los vitorianos, Paolo Galbiati, no puede sino elogiar la decisión del club, ya que entiende que se trata de una pieza esencial para conseguir lo que desea sobre el parqué.

"Kobi Simmons es un chico muy bueno, es importante en la cancha y en el vestuario. Tiene talento y tamaño para jugar con nosotros estoy muy contento de que termine la temporada con nosotros", afirma el técnico, quien desde su fichaje le da ha dado un papel protagonista en su rotación.

El excelente rendimiento de Kobi Simmons

Como decíamos, Simmons, de 28 años, llegó al Baskonia hace dos meses con un contrato temporal ante las bajas en la línea exterior del conjunto alavés y con una cláusula que le permitía alargar su presencia hasta final de la campaña.

Para Galbiati supone una enorme alegría confirmar la continuidad de su versátil base, uno que promedia 11,7 puntos, 2,6 asistencias y 3,1 rebotes en la ACB y 9,7 puntos, 3,2 asistencias y 1,2 rebotes en la Euroliga. Tras muchos años sufriendo por el rendimiento de los bases suplentes (Mannion, Heidegger, Theodore, Chiozza...) parece que la posición está perfectamente cubierta.

Baskonia, obligado a dos descartes en la Liga ACB

Con la continuidad del estadounidense, el Baskonia mantiene actualmente cuatro jugadores extracomunitarios en la plantilla aunque en los partidos de la Liga Endesa solo puede inscribir a dos. Ya sea ese el motivo u otro, en la entidad vitoriana están decididos a dar salida a Marquis Nowell. Aunque fue fichado hace pocos meses, su rendimiento no ha convencido y no ha entrado en los planes del entrenador desde hace semanas.

Si bien no se conocen por ahora interesados en su contratación –tiene contrato garantizado en el Buesa Arena hasta final de temporada–, desde Baskonia le están dejando claro que si desea disfrutar de minutos debe cambiar de aires; tanto es así que Galbiati le ha descartado incluso para partidos de la máxima competición continental, en la cual no hay límite de extracomunitarios.