El Valencia Basket acepta el regalo de Navidad baskonista

Victoria del equipo taronja (91-81) que le sitúa segundo en la Euroliga frente a un Baskonia que desaprovechó todas las opciones que tuvo de darle la vuelta al encuentro

El Valencia Basket se mantuvo invicto en el Roig Arena con público tras ganar (91-81) a un Baskonia que suma más de un año y 18 derrotas consecutivas en Euroliga como visitante. Hasta ahí se podría decir que el partido siguió el guion esperado, pero la realidad fue muy diferente, porque los taronja tuvieron el choque para 'matarlo' en más de una ocasión y los vitorianos para haberle dado, incluso, la vuelta. Fue una repetición de idas y venidas en las que los de Galbiati mostraron la fe que tienen en estos momentos, pero esta vez no les bastó con ello.

Como en el Martín Carpena el domingo, el mejor Baskonia apareció cuando peor lo tenía -22 puntos abajo-. La diferencia es que esta vez sus mejores hombres, Markus Howard y Luwawu-Cabarrot, no tuvieron el mismo acierto y, además, su equipo perdió hasta 22 balones, muchos de ellos en los momentos clave.

Esos errores baskonistas no le quitan mérito a un triunfo taronja que les permite situarse segundos en la clasificación de la Euroliga junto al Panathinaikos y a un Barça que ha perdido esta tarde con el Fenerbahçe.

Matt Costello, imparable en el inicio

Las imprecisiones y la igualdad marcaron los primeros cinco minutos, pero a partir de que todos se asentaron, Matt Costello marcó diferencias. El Valencia Basket, que anotó 10 de 13 tiros de tres en el primer tiempo, se escapó y el ex de Baskonia fue el principal culpable. Sus 12 puntos en el primer cuarto permitieron a los suyos pasar del 9-8 en el minuto 5 al 27-19 con el que acabaron los diez primeros minutos.

La inercia se prolongó en el inicio del segundo, en el que el Valencia, con Badio, Montero y Taylor imparables, se disparó hasta los 21 de ventaja (50-29) con cinco minutos aún por jugarse. Parecía todo listo para sentencia, pero este Baskonia resurge cuando peor lo tiene. Lo hizo en Málaga y repitió en Valencia.

En poco más de dos minutos se pasó del 50-29 al 59-39, con Luwawu-Cabarrot y un infalible Omoruyi haciendo mucho daño. Aunque los locales cortaron la sangría, la sensación que dejó ese final (58-47) era que el Baskonia iba a más.

Nuevo duelo de ida y vuelta de Valencia Basket y Baskonia

El paso por los vestuarios cambió dos cosas. Una fue el acierto local desde la larga distancia, pues los triples empezaron a no entrar; la otra es que el Baskonia volvía a ser un flan en defensa. Si bien no entraban los tiros lejanos, a Omari Moore y a Badio les daban igual, porque con sus penetraciones lograban perforar una y otra vez la red contraria.

El Baskonia, como en el arranque de cuarto anterior, parecía rendido. Con seis minutos y medio de juego llegó a perder de 22 (74-52). Y, como antes, el Baskonia volvió. Esta vez fue Howard el que acompañó a Omoruyi en la remontada, que devolvió a su equipo al punto de partida del cuarto (76-65) con diez minutos por jugarse.

Estos empezaron con el Baskonia situándose por primera vez en muchos minutos por debajo de los diez puntos y con un Trent Forrest que se había echado a su equipo a la espalda. Los baskonistas tuvieron opciones de situarse a tres o cuatro puntos, pero cada vez que llegaba la oportunidad, fallaban. Incluso erraron una técnica a Pedro Martínez por protestar. Tantos favores no estaban dispuestos a desaprovecharlos un Valencia Basket que, en esos instantes, tiró de experiencia y de la calidad de Omari Moore y Jean Montero para cerrar el partido.

Ficha técnica del Valencia Basket 91-81 Baskonia

Valencia Basket (27+31+18+15): Badio (12), Montero (16), Puerto (4), Sako (2), Costello (18) -cinco titular-, De Larrea (-), Thompson (-), Moore (11), Taylor (16), Key (-), Pradilla (6) y Reuvers (6).

Kosner Baskonia (19+28+18+16): Simmons (8), Howard (9), Radzevicius (2), Frisch (6), Diop (-) -cinco titular-, Spagnolo (2), Forrest (10), Kurucs (6), Luwawu-Cabarrot (13), Diakite (8), Omoruyi (17) y Villar (-).

Árbitros: Radovic (CRO), Shemmesh (ISR) y Boubert (FRA). Sin eliminados.