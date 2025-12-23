Valencia Basket - Baskonia en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Valencia Basket - Baskonia correspondiente a la jornada 18 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre el Valencia Basket y el Baskonia correspondiente a la jornada 18 de la Euroliga 2025-2026, que se disputa en el Roig Arena de la capital del Turia.

A este partido, los dos equipos españoles llegan con un balance muy desigual . El Valencia Basket está arriba, con 11 victorias y 6 derrotas, y sólo un partido perdido en casa; mientras que el Baskonia tiene unos números contrarios -6 victorias y 11 derrotas- y no saben lo que es ganar fuera de casa. No lo hacen desde diciembre del pasado año: 17 derrotas consecutivas en Europa.

“Ya veníamos por el buen camino, pero el otro día contra el Barça tuvimos el choque tres veces en nuestra mano y se nos escapó. Ganar fuera de casa es necesario para estar en la Copa y por eso este triunfo -ante Unicaja- tiene mucho valor. Tenemos que seguir creciendo a partir de aquí”.

Los equipos ya están en la pista del Roig Arena, donde se vivirá un duelo se estrategias entre Pedro Martínez y Paolo Galbiati

Valencia y Baskonia viven en el Roig Arena una encuentro que podría parecer desequilibrado si de ello se hubiera hablado una semana antes, pero que aparece más igualado a tenor de lo que unos y otros han hecho en los cinco últimos días.

El equipo taronja tenía la opción de asaltar el liderato de la Euroliga en Israel, pero cayó en un ambiente infernal ante el Maccabi y alargó su mala racha tres días después cayendo en la cancha del UCAM Murcia, por lo que también perdió de forma provisional la segunda plaza en la Liga ACB.

El Baskonia, por su parte, rozó la sorpresa en el Palau Blaugrana, donde perdió un partido que dominaba de siete y tenía el balón en la segunda de las tres prórrogas que disputó ante el Barça. Y, sin descanso, superó a Unicaja en el Martín Carpena 44 horas después.

La moral, por tanto, estará de parte de los vitorianos, aunque todo lo demás está en contra. El Valencia Basket no sabe lo que es perder con público desde que se inauguró el Roig Arena -sólo perdió ante el Hapoel a puerta cerrada-; y el Baskonia lleva más de un año sin ganar fuera del Buesa Arena en Euroliga. Ambas rachas se cruzan y los primeros tratarán de mantener su casa inmaculada, mientras los baskonistas tratarán de finiquitar una mala racha que se alarga demasiado.

Pedro Martínez sabe que seguirá sin contar con Xabi López Arostegui, mientras que Paolo Galbiati espera recuperar para este encuentro a Matteo Spagnolo y Rodion Kurucs, bajas ante Unicaja, donde tampoco estuvieron Markquis Nowell y Trent Forrest, aunque estos últomos eran los descartes de extracomunitarios a los que le obliga la ACB.