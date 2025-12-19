Israel baja a la tierra al Valencia Basket

El Maccabi Tel Aviv derrota al equipo de Pedro Martínez en su regreso a casa tras más de dos años de exilio

El Valencia Basket no pudo remontar por dos veces en 48 horas ni repetir la machada de Atenas y cayó en el primer partido europeo del Maccabi en Israel desde hace más de dos años, ante un público entregado y deseoso de volver a ver a los suyos en directo en competición continental.

No era en 'la Mano de Elías' sino en Jerusalén, pero daba igual, para los israelíes era una fiesta volver a ver baloncesto de primer nivel. Y, además, se encontraron con un triunfo que le hacía mucha falta al Maccabi y que frena la trayectoria imparable del equipo taronja, que venía de doblegar a domicilio al Panathinaikos y al Olympiacos.

Aunque los de Pedro Martín arrancaron con las ideas claras y estuvieron por delante en el marcador durante el primer cuarto, a partir de ahí, la iniciativa fue local. Entre De Larrea, Taylor y Badio pusieron la directa y el marcador que se veía a los seis minutos (9-17) auguraba algo que luego no se vio.

Los israelíes ya reaccionaron al final de esta primera entrega, en la que se fueron abajo por la mínima, y le dieron la vuelta al partido en el segundo cuarto. El danés Iffe Lundberg se echó al Maccabi a sus espaldas y su equipo empezó a tomar ventaja. Sólo la calidad de Jean Montero permitió que el desequilibrio al descanso no fuera mayor.

Brancou Badio tomó el relevo en el tercer cuarto y Braxton Key en el inicio del cuarto, pero eran aciertos y momentos individuales que lograban superar una defensa macabea que se le atragantó en todo momento al equipo taronja. Pese a todo, el Valencia Basket llegó vivo al final y tuvo varios tiros para haber forzado la prórroga. No acertó y el triunfo acabó quedándose en la ciudad santa.

"Tenemos que dar valor a su defensa, que fue buena. Algunos de nuestros tiros fueron liberados, pero otros no y eso fue porque hicieron una buena defensa y así es muy difícil", reconocería Pedro Martínez a la conclusión del encuentro.

Ficha técnica del Maccabi Tel Aviv 85-82 Valencia Basket

Maccabi Tel Aviv (19+28+23+15): Clark III (11), Walker IV (14), Hoard (9), Sorkin (5), Brisset (5), -cinco titular Lundberg (12), Santos (10), Rayman (5), Dibartolomeo (3), Leaf (11), Hankins (-) y Blatt (-)

Valencia Basket (21+20+20+21): De Larrea (-), Moore (7), Taylor (15), Pradilla (5), Reuvers (7) -cinco titular- Montero (11), Thompson (4), Badio (14), Puerto (2), Key (4), Costello (13) y Sima (-).

Árbitros: Jovcic (SRB), Konstantinovs (LAT) y Giovannetti (ITA). Sin eliminados.