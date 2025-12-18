La clave que ha convertido en invencible al Barça con Xavi Pascual

El técnico blaugrana alza la voz de alarma antes del Barça-Baskonia y Will Clyburn desvela cómo aprieta el nuevo técnico blaugrana

"En cualquier partido de la Euroliga o de la ACB, aflojas un poquito mentalmente y cualquier equipo te pasa por encima". La advertencia que Xavi Pascual, entrenador del Barcelona, hacía este jueves en la previa del duelo entre su equipo y el Baskonia da la clave de la revolución que el conjunto barcelonista ha sufrido desde su llegada.

Ya lo dijo Joel Parra: "Con Pascual, el que no defiende, no juega". El conjunto blaugrana se ha convertido en una máquina de defender y con mantener su acierto anotador le está bastando para ganar todos los partidos, menos el primero, cuando el entrenador de Gavá apenas acababa de aterrizar.

Xavi Pascual no se relaja ni en la ACB, como demostró con la paliza del pasado fin de semana en Manresa, y trata a todos los rivales como si fuera una final lo próximo. El mejor ejemplo es el Baskonia, que aún no sabe lo que es ganar fuera en esta Euroliga, pero del que el entrenador del Barça ha advertido a sus jugadores y sobre el que ha puesto en alerta a éstos y a los aficionados. "Es un partido muy complicado, me atrevo a decir que es el más difícil desde que estoy aquí por la situación, por los partidos que hemos jugado y por las lesiones. El Palau nos debe ayudar para superar los momentos de dificultad y acabar ganando", indicaba Pascual sobre el duelo de este jueves e incitaba a sus pupilos a "seguir en la línea de ser ambiciosos y de ganar cada partido".

Will Clyburn, ejemplo de la mejoría del Barça

Ese nivel de exigencia, que se aprecia en cada encuentro y en cada entrenamiento, la ha asumido alguien tan veterano como Will Clyburn, que viene de ser líder en equipos que lo han ganado todo y que se toma las órdenes de su técnico con humildad. Sabe que es la forma de ganar campeonatos. “Todo el mundo va en la misma dirección, vamos todos juntos. Con las victorias nos sentimos bien, confiados y hemos de seguir así”, indicaba el ex de la Virtus o del CSKA.

Clyburn tiene claro lo que Xavi Pascual ha aportado al Barça en estas pocas semanas que lleva al frente del equipo. “Todo el mundo ha mejorado su nivel defensivo. Sabemos que para ganar partidos no podemos dejar que nos anoten 90 o 100 puntos. Sabemos que podemos anotar así que la diferencia tiene que llegar desde la defensa. Creo que siempre tenemos la mentalidad, quizá no teníamos esa fuerza defensiva anteriormente, pero los jugadores saben lo que tienen que hacer. Espero que podamos mantener esta línea”, afirma el ala-pívot blaugrana, quien sabe que, si hacen eso en defensa, puede ganarles a cualquiera: “Tenemos jugadores para luchar cada minuto y ayudarnos unos a otros. Es por ello que somos un equipo, cuando uno flaquea, sale otro para intentar subir el nivel, de eso se trata".

El Barça no sólo ha crecido a nivel de equipo, sino que el propio Clyburn lo ha hecho a nivel personal, algo que no oculta.

“Me siento bien, el equipo está haciendo un gran trabajo, luchando, nos ayudamos unos a otros, con buenos sistemas de juego, sabemos lo que hacemos. Si encontramos la manera de ganar partidos, será un gran año. (...) Hay opiniones para todos sobre cuando he conseguido mi mejor juego. Trato siempre de hacer lo mismo, llevar mi cuerpo al máximo y hacerlo lo mejor que puedo si estoy sano”", indica.