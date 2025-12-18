El finalista de la Euroliga hinca la rodilla ante el Baskonia

Forrest lidera y Luwawu-Cabarrot ejecuta para un Baskonia que sigue firme en casa y que esta vez pudo (85-73) con el Mónaco de James y Mirotic

Vigente finalista de la Euroliga y reforzado con Mirotic para asaltar el campeonato, un Mónaco llamado para grandes cosas, pero que se chocó con el fortín en el que se ha convertido el Buesa Arena en los últimos meses. El Baskonia perdió los seis primeros partidos de la Euroliga y no sabe lo que es ganar fuera, pero en casa ya no hay quien le tosa y los seis últimos rivales que han pasado por Vitoria, han cedido.

El Mónaco fue otro de los gallitos que pudo comprobar lo difícil que es hoy día ganar ahí. Sólo aguantó en el tercer cuarto. En los demás estuvo por debajo de un Baskonia que, poco a poco, se fue haciendo el amo del partido y sentenciando a su rival.

"Actualmente no somos un equipo ni de 'play-off' ni de 'play-in'. No hemos hecho lo que teníamos que hacer hoy para ganar. No hemos jugado buen baloncesto...”, señalaba muy enfadado el entrenador del AS Mónaco, el griego Vassilis Spanoulis.

No era para menos. Que teniendo a Mike James, a Niko Mirotic, a Daniel Theis, a Diallo, a Okobo... sólo seas capaz de pasar de los 20 puntos en un cuarto y, en ese, llegues a 21 habla muy mal del partido que has jugado, por muy bien que haya defendido tu rival.

Trent Forrest regresa a lo grande

El Baskonia, liderado por el reaparecido Trent Forrest, fue mejor de principio a fin. Luwawu-Cabarrot (19 puntos) estuvo a la altura de toda la temporada y, en esta ocasión, se vio acompañado por Forrest (17), por Howard (12), por Radzevicius (12)... Los de Spanoulis lograron mantenerse con vida en el partido aprovechando las faltas del rival, sobre todo en el tercer cuarto, donde se acercaron mucho, pero con eso era difícil ganar y, como era lógico, no pudieron.

“Es difícil de ganar fuera de casa para todos los equipos. Nosotros somos Baskonia y sabemos quiénes somos, de dónde venimos y dónde vamos”, indicaba el entrenador del Kosner Baskonia, un Paolo Galbiati que felicito a los suyos por su defensa. “Fue un partido defensivo de gran nivel, con jugadores como Forrest cumpliendo notablemente, junto a Spagnolo, Simmons y los jugadores grandes”, añadió el italiano, quien destacó por encima de todos a Khalifa Diop “por su intensidad y energía constante”.

Ficha Técnica del Kosner Baskonia 85-73 Mónaco

Kosner Baskonia (17+26+19+23): Forrest (17), Howard (12), Radzevicius (12), Kurucs (2) y Diop (4) -cinco inicial-, Diakité, Simmons (6), Omoruyi (1), Luwawu-Cabarrot (19), Spagnolo (9) y Frisch (3).

Mónaco (14+20+21+18): Mike James (21), Okobo (8), Diallo (9), Blossomgame (2) y Theis (10) -cinco inicial- Hayes (3), Tarpey (1), Begarin (6), Strazel (4) y Mirotic (9).

Árbitros: Tomislav Hordov, Arturas Sukys y Marcin Kowalski. Markus Howard (Baskonia) y Alpha Diallo (Mónaco) fueron eliminados por faltas.