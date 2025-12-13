El fichaje de Pablo Laso ya es oficial

Aunque se conocía desde el miércoles, hasta este sábado no ha oficializado el Anadolu Efes la llegada del técnico vasco en sustitución de Igor Kokoskov

Aunque se conocía el acuerdo desde el pasado miércoles, no ha sido hasta este sábado cuando el Anadolu Efes ha hecho oficial la incorporación del técnico vasco Pablo Laso como nuevo entrenador del equipo turco, con el que firma por lo que resta de temporada.

Laso llega para suplir a Igor Kokoskov, el primer europeo que fue entrenador jefe en la NBA y que había sido destituido hace dos semanas después de que el Efes hiciera el ridículo (66-102) ante el AS Mónaco. "Nuestro equipo continuará su trabajo bajo la dirección de Radovan Trifunovic hasta que se determine nuestro nuevo entrenador jefe", señaló entonces el equipo de Estambul, que con éste al mando ha perdido en los dos últimos encuentros de Euroliga ante el Real Madrid y el Valencia Basket.

El último partido, en el Roig Arena, ya se jugó este jueves conociendo que Laso sería el inquilino del banquillo de Anadolu Efes. El vitoriano vive así su segunda aventura fuera de nuestras fronteras después de haber dirigiro en la temporada 2023/2024 al 2023/2024, con el que se proclamó campeón de la Bundesliga.

Pese a tener contrato en vigor, Pablo Laso se desvilculó del Bayern para dirigir al equipo de su tierra, un Baskonia con el que firmó por tres años, pero el que sólo duró uno después de acabar octavo en la Liga regular de la ACB y caer en cuartos de final, no meterse en la fase final de la Copa del Rey ni en los 'play offs' de la Euroliga pasada.

Laso y su breve paso como 'periodista'

En estos dos últimos meses Laso ha ejercido de comentarista en DAZN, pues en el que debutó en la pasada Supercopa de España.

Tras once años en el Real Madrid, con el que ganó 22 títulos (dos Euroligas, seis Ligas ACB, seis Copas del Rey, siete Supercopas de España y una Copa Intercontinental), Laso se reencontrará en Estambul con el exmadridista Vincent Poirier y con otro viejo conocido de su corta etapa en el Bayern, el base alemán Nick Weiler-Babb. También lo hará con Sarunas Jasikevicius, que es el entrenador del máximo rival, Fenerbahçe, y con el que volverá a recordar esos duelos Madrid-Barça que disputó en España.

Pese a ello, aún no tendrá a Poirier a su disposición, aunque su regreso debe llegar en breve después de ser operado de una grave lesión este verano. Tardará un poco más en reaparecer el capitán de Anadolud Efes, un Shane Larkin que estará de baja hasta febrero tras ser operado en la ingle. Con estas importantes bajas y pese a contar con los Isaiah Cordinier, Ercan Osmani, Jordan Loyd... el Anadolu Efes marcha penúltimo en la Euroliga, sólo por delante del Asvel, con 5 victorias en 15 partidos.