Obradovic, Kokoskov y Messina dicen adiós y desatan un baile de técnicos en la Euroliga

El Anadolu Efes destituye a Kokoskov tras su derrota del miércoles y Trinchieri aparece como mejor opción para suplir a Obradovic al frente del Partizan

El primer técnico europeo en dirigir en la NBA y dos mitos del baloncesto europeo han dicho adiós en menos de cuatro días en una semana de locura en la Euroliga. El técnico más laureado del máximo torneo continental, Zeljko Obradovic, no aguantó más y presentó su dimisión irrevocable en el Partizan apenas un día después de que Ettore Messina hiciera lo propio en el Armani Milán. Y este jueves, el Anadolu Efes ha comunicado la destitución del técnico serbio Igor Kokoskov después de la derrota ante el Mónaco, que deja al equipo turco situado en la decimoquinta posición de la Euroliga.

Kokoskov apenas ha podido trabajar cinco meses en el equipo turco, que será el próximo rival del Real Madrid. Salvo que encuentren técnico antes del viernes de la próxima semana, ante los madridistas dirigirá al Anadolu Efes el segundo entrenador, Radovan Trifunovic. El exseleccionador de Eslovenia ha llegado como segundo tras formar parte de los cuerpos técnicos del Fenerbahçe o el Bahçeşehir.

Trifunovic ya había sustituido a Kokoskov al frente de la selección de Eslovenia, cuando el entrenador serbio comenzó su aventura en Estados Unidos, donde fue primer entrenador en los Phoenix Suns y asistente en los Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks.

Renuncia irrevocable de Zeljko Obradovic en el Partizan

Su salida sucede a la del también técnico serbio Zeljko Obradovic, quien este miércoles dimitió como entrenador del Partizan Belgrado, tras la contundente derrota en la Euroliga ante el Panathinaikos, curiosamente el equipo en el que más títulos consiguió. El ex del Real Madrid se despedía en una carta, con la que presentaba su dimisión. "Desafortunadamente, llegó el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo ocurrido esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable", escribió el técnico balcánico.

Su renuncia llega después de que los hinchas del Partizan mostraran su descontento en las últimas semanas abiertamente. En el duelo frente al Fenerbahce abuchearon a sus propios jugadores y abandonaron el 'Belgrade Arena' antes de que terminara el partido, lo que ha sido el detonante de su decisión.

A las pocas hora, un nombre ya aparece como posible sustituto, aunque la vacante en el banquillo del Efes también le añade esta posibilidad. Andrea Trinchieri, sin trabajo desde que abandonó el Zalgiris lituano el pasado verano, ya sonó para el Barça tras la salida de Peñarroya y ahora suena también para los clubes que están sin entrenador.

Peppe Poeta suple a Ettore Messina en el Olimpia Armani Milán

El tercero de ellos es un Olimpia Armani Milán que se quedó sin Ettore Messina el pasado martes, aunque fue sustituido por Peppe Poeta de forma inmediata. El técnico italiano decidió dar un paso atrás después de seis temporadas en el club milanés y continuará ligado en la "organización en su rol directivo", según informó Leo Dell'Orco, presidente de la entidad italiana.

Dell'Orco agradeció el trabajo de Messina durante estos años y deseó suerte a su nuevo entrenador. "Quiero expresar mi sincero agradecimiento a Ettore Messina por los éxitos que logramos juntos, desde los campeonatos italianos que ganamos hasta las Copas y Supercopas de Italia, además de llegar a la Final Four de la Euroliga en 2021. Con la misma convicción, le deseo todo lo mejor a Peppe Poeta, confiado en que liderará al equipo con pasión y determinación", afirmó el máximo dirigente del Olimpia.